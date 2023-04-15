Украина обвинила Польшу в нарушении договоренностей по экспорту зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции. Соответствующее заявление было представлено в субботу, 15 апреля.

На сайте ведомства говорится, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров с Украины».

В министерстве расценили данный шаг как нарушение действующих договоренностей. В частности, неделей ранее страны достигли компромисса по поводу транзита украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса через Польшу до 1 июля. Впоследствии Варшава и Киев согласовали текст Меморандума о взаимопонимании, в котором описывалось дальнейшее сотрудничество, а также оптимальные варианты решения проблем в сфере логистики.

Наконец, украинская сторона призвала воздержаться от кардинальных односторонних действий, поскольку это может усугубить отношения между государствами и хозяйствующими субъектами Украины и Польши.

Ранее в этот день этот день правительство Польши ввело временный запрет на ввоз украинского зерна и уполномочило профильные ведомства принять меры для стабилизации зернового рынка в стране. При этом отмечалось, что министры сельского хозяйства и технологий находятся в постоянном контакте с властями Украины для решения ситуации с поставками зерна.

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши, с подобными проблемами столкнулись фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.