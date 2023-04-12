Польские фермеры заблокировали ж/д пути поездам с украинским зерном

Польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины. Акция началась в 10:00 по местному времени (11:00 мск), сообщает 12 апреля RMF.FM

Как уточняется, заблокирована железная дорога в Грубешуве. От планов блокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске аграрии отказались.

Министр сельского хозяйства Польши Роберта Телюса заявил, что поставки зерна с Украины продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну. Подробности этого министр не привел.

Протестующих фермеров заявление нового главы минсельхоза не удовлетворило.

«Конкретики пока нет, нужны документы», — заявил глава AgroUnion Михал Колодзейчак.

По его словам, фермеры будут протестовать семь дней, но акцию могут и продлить. Он добавил, что аграрии хотят ясности по данному вопросу и не заинтересованы в продолжении протестов.

Накануне Телюс заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о распределении поступающего из Украины зерна по всем странам Евросоюза (ЕС). Он намерен обратиться за поддержкой к партнерам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Телюс также предложил пересмотреть пошлины, касающиеся товаров и продуктов из Украины.

Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в пять-шесть раз. Опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна, заверил политик.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. 23 марта в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований — введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.