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Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о распределении поступающего из Украины зерна по всем странам Евросоюза (ЕС). Об этом он сказал 11 апреля после заседания антикризисного штаба на тему наплыва зерна из Украины.

Как отметил министр, он обратится за поддержкой к партнерам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Телюс предлагает пересмотреть пошлины, касающиеся товаров и продуктов из Украины.

«Все мы понимаем, что Украине нужно помогать… но мы должны справляться все вместе. Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять (украинское зерно. — Ред.) в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию, так чтобы тяжесть несли не лишь отдельные государства», — добавил он.

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Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий 30 марта даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. 23 марта в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований — введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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