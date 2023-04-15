Правительство Польши решило временно запретить импорт украинского зерна

Правительство Польши уполномочило профильные ведомства принять меры для стабилизации зернового рынка в стране, в том числе путем временного запрета ввоза украинской продукции. Об этом 15 апреля сообщил кабмин республики.

«По итогам заседания совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины», — говорится в сообщении.

На заседании под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого министры обсудили возможные решения и формальные действия, которые Польша может предпринять для защиты польских фермеров и потребителей.

Отмечается, что министры сельского хозяйства и технологий находятся в постоянном контакте с властями Украины для решения ситуации с поставками зерна.

Ранее, 13 апреля, министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии запретило переработку и продажу украинского зерна и муки на территории республики по причине наличия в них запрещенных в ЕС пестицидов.

За день до этого польские фермеры заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины. Министр сельского хозяйства Роберта Телюса заявил, что поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну. Подробности этого министр не привел.

11 апреля Телюс заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о распределении поступающего из Украины зерна по всем странам Евросоюза (ЕС). Он намерен обратиться за поддержкой к партнерам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Телюс также предложил пересмотреть пошлины, касающиеся товаров и продуктов из Украины.

Также 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. 23 марта в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований — введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.