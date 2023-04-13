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Власти Словакии запретили использование украинского зерна

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии запретило переработку и продажу украинского зерна и муки на территории республики по причине наличия в них запрещенных в ЕС пестицидов. Об этом 13 апреля сообщает информационное агентство ТАСР со ссылкой на ведомство.

«Постановление накладывает строгий запрет на переработку и выпуск на рынок уже заготовленного украинского зерна и муки из него. В проверенном образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в Европейском союзе (ЕС) и оказывает негативное влияние на здоровье человека. В этой ситуации министерство не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно или продукты из него», — указано в публикации.

Известно, что минсельхоз Словакии совместно со своими подведомственными организациями обеспечит отбор проб всего украинского зерна и муки, которые уже складированы в стране. В агентстве также отметили, что власти республики оповестят о своем запрете украинского посла и власти других госудрств.

«Министр сельского хозяйства Самуэл Влчан проинформирует о ситуации посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана, а также министров сельского хозяйства стран V4 (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия), Румынии и Болгарии на совещании, посвященном защите рынка от импорта дешевых товаров из Украины, которое должно состояться в пятницу (14 апреля)», — приводит агентство слова представителя сельскохозяйственного ведомства.

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Накануне, 12 апреля, Влчан сообщил о том, что в украинском зерне, ввезенном в Словакию, выявлено повышенное содержание пестицидов. По его словам, под подозрением оказалась партия из 1,5 тыс. т пшеницы. Он также призвал переработчиков тщательнее проверять зерно, закупленное за пределами Евросоюза.

7 апреля фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвует около 7 тыс. человек.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

Ранее, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что, помимо Польши, с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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