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Болгарские фермеры вышли на протест против украинского зерна

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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Болгарские фермеры объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Об этом 7 апреля сообщило Болгарское национальное радио.

«Национальная ассоциация производителей зерна объявила на пятницу протесты на пограничных пунктах у Русе и Кардама. Действия болгарских производителей координированы с фермерскими организациями в Румынии, которые проведут параллельные протесты», — говорится в сообщении.

Фермеры требуют, чтобы действие регламента ЕС о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

В крайнем случае они предлагают ввести защитные механизмы, которые предоставят возможность регулировать чрезмерные потоки сельскохозяйственных продуктов. В числе возможных мер указываются квоты, антидемпинговые пошлины и депозитные сборы за импорт.

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Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в пять–шесть раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отмечает, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши, с подобными проблемами также сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

За день до этого вышел доклад представителей этих стран о том, что импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза (ЕС).

23 марта в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований — введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.

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