В ЕС предупредили о трудностях фермеров из-за дешевого зерна с Украины

Импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в докладе представителей Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, опубликованном 30 января на сайте Европейского совета.

В 2022 году ввоз зерновых, овощей и фруктов в ЕС с Украины «драматически вырос», говорится в документе. В частности, в период с января по ноябрь 2022 года объем поставляемой с Украины кукурузы в граничащие страны — члены ЕС вырос в сотни раз.

Если в Польшу в период с января по ноябрь 2021 года было ввезено 6 тыс. т кукурузы, то в аналогичный период 2022 года — уже 1637,6 тыс. т. В Венгрию в тот же период прошлого года было ввезено 900 тыс. т. кукурузы, тогда как в 2021 году было поставлено всего 5 тыс. т.

При этом польские производители яблок столкнулись с эмбарго от Белоруссии и с ограничениями доступа на египетский рынок, поэтому «тяжелое положение польских производителей яблок не должно еще больше ухудшаться».

Одновременно подчеркивается, что до испытывающих потребность в украинской продукции стран Западной Европы грузы не доходят.

«В настоящее время всё больше и больше признаков того, что если не ограничить прирост импорта, это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — отмечается в докладе.

«Импорт сельхозпродукции из одного источника во время национального сбора урожая вызвал колебания цен во всех вовлеченных государствах-членах. Часть импортного зерна идет на отечественные корма переработчиков, что приводит к снижению спроса на отечественное зерно», — отметили в ЕС.

Авторы документа предлагают выплатить пострадавшим фермерам компенсации, сформировать гибкий подход Еврокомиссии к реализации общей сельхозполитики стран Евросоюза, изменить маршруты поставок, чтобы продукция направлялась транзитом из стран Восточной Европы на нуждающиеся в ней рынки.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.