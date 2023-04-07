Румынские фермеры вышли на протест против ввоза зерна с Украины

Фермеры в Румынии проводят акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Об этом 7 апреля сообщило Радио Румынии.

Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвует около 7 тыс. человек.

В руках демонстранты держат транспаранты с надписями «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!», «Ваши расчеты — наше банкротство!» и «Коридоры солидарности — источники уязвимости!».

Радиостанция поясняет, что украинские зерновые, которые заполнили румынский рынок, часто продаются по ценам на 70% ниже румынских. При этом значительное количество зерна Украины, предназначенное для третьих стран, из-за разрыва логистических цепочек остается на центрально- и восточноевропейских рынках, что уже причинило большие убытки местным фермерам.

Как объяснила директор Ассоциации производителей кукурузы Румынии Алина Крецу, транзит зерновых не отрегулирован, что очевидным образом приведет к банкротству румынских фермеров и других людей, работающих в агропродовольственном секторе страны.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза (ЕС) о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

До этого, 23 марта, в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований.

Позже, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в пять-шесть раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.