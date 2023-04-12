В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне

В украинском зерне, ввезенном в Словакию, выявлено повышенное содержание пестицидов. Об этом 12 апреля сообщил министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан.

«Еще до того, как мы ввели пломбирование всех фур с украинским зерном, был взят довольно большой образец украинского зерна, при исследовании которого три независимых аккредитованных лаборатории подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов», — сообщил он журналистам.

Министр отметил, что к концу недели станут известны результаты анализов, которые установят степень опасности обнаруженных веществ на здоровье людей. По его словам, под подозрением оказалась партия из 1,5 тыс. т пшеницы. Он также призвал переработчиков тщательнее проверять зерно, закупленное за пределами Евросоюза.

7 апреля фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвуют около 7 тыс. человек.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

Ранее, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.