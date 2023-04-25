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Польша намерена продлить запрет ввоза агропродукции с Украины до конца года

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз (ЕС) должен быть введен до конца года. Об этом он сказал 24 апреля по итогам переговоров с партнерами из Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

«Евросоюз предложил, чтобы это было до июня. Мы, конечно, с этим не согласны. До июня — это очень мало, нужно до конца года. Для нас важно, чтобы вводимые нами сегодня механизмы действовали дольше, дольше защищали наш польский рынок», — сказал министр.

Телюс отметил, что 25 апреля в Люксембурге он будет представлять в Еврокомиссии общую позицию пяти граничащих с Украиной стран, которые пострадали от неконтролируемого ввоза украинских товаров в ЕС. Они добиваются выделения компенсаций местным аграриям и расширения списка запрещенных к ввозу продуктов.

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Ранее, 21 апреля, в МИД РФ отметили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для президента страны Владимира Зеленского.

Агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом 20 апреля призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

В тот же день стало известно, что Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Между тем в Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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