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В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна

Глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев: Киев будет нести потери из-за ограничений на экспорт зерна
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Украина будет нести значительные потери из-за ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом 17 апреля заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других приграничных стран, прежде всего Румынии, которая по итогам 2022 года стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции, в том числе страной № 1 по объемам экспорта зерновых», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, экспорт аграрной продукции в Польшу в I квартале 2023 года составил $652 млн, а в Венгрию — $268 млн. На эти страны приходилось 14% экспорта аграрной продукции, в том числе 12% — зерна и масла. При этом Польша и Венгрия находятся в списке государств, которые ввели временный запрет на ввоз сельскохозяйственных товаров.

Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять продукцию сельского хозяйства в страны союза беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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23 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня. Причиной стало затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

17 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хеге анонсировал приостановку импорта зерна и ряда других товаров с Украины. Причину решения он не сообщил.

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