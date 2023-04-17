Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины

Власти Словакии намерены приостановить импорт зерна и ряда других товаров с Украины. Об этом 17 апреля сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Словакия временно приостановит импорт зерна и других определенных продуктов с Украины. Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы», — написал он.

Причину такого решения он не сообщил.

Накануне, 16 апреля, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал наложить запрет на импорт зерна с Украины. По его словам, словацкие фермеры давно просят о помощи.

Тогда же стало известно, что 17 апреля пройдет заседание межведомственной группы, на котором будет обсуждаться вопрос поставок украинского зерна и прочей сельскохозяйственной продукции.

До этого, 13 апреля, Словакия запретила использование и переработку украинского зерна, а также усилила контроль на границе. Решение было принято из-за обнаруженных в партии из 1,5 тыс. т зерна запрещенных пестицидов.