Экс-премьер Словакии призвал запретить ввоз зерна с Украины

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к запрету на ввоз зерна с Украины. Об этом он заявил 16 апреля на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, запрещена в РФ).

«Президент Словакии Зузана Чапутова и и.о. премьер-министра Эдуард Хегер ради Украины способны пожертвовать словацкими земледельцами. Они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», — заявил Фицо.

По его словам, словацкие фермеры давно просят о помощи. Он отметил, что если бы в правительство входила его партия «Курс — социальная демократия», то импорт зерна был бы запрещен.

Фицо возглавлял правительство Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. В настоящее время он является членом парламента республики.

В этот день также стало известно, что 17 апреля в Словакии пройдет заседание межведомственной группы, на котором будет обсуждаться вопрос поставок украинского зерна и прочей сельскохозяйственной продукции.

Ранее, 13 апреля, Словакия уже запретила использование и переработку украинского зерна, а также усилила контроль на границе. Решение было принято из-за обнаруженных в партии из 1,5 тыс. т зерна запрещенных пестицидов.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В ответ на это Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

Ранее, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.