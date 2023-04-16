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Словакия обсудит дальнейший импорт украинского зерна 17 апреля

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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
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В Словакии 17 апреля пройдет заседание межведомственной группы, которая рассмотрит вопрос ввоза сельскохозяйственной и иной продукции с Украины. Об этом 16 апреля сообщил телеканал ta3.

В министерстве сельского хозяйства и развития регионов при этом указали, что исчерпали все имеющиеся у него методы регулирования импорта зерна при условии сохранения коридора поставок для третьих стран.

«Дальше необходимо ввести более жесткие меры по регулированию ввоза товаров с Украины на уровне правительства», — заявили в минсельхозе.

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Ранее, 13 апреля, Словакия уже запретила использование и переработку украинского зерна, а также усилила контроль на границе. Решение было принято из-за обнаруженных в партии из 1,5 тыс. т зерна запрещенных пестицидов.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В ответ на это Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе.

7 апреля фермеры в Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны с требованием к властям защитить их от импорта дешевых зерновых с Украины. Отмечается, что участники манифестаций на тракторах и другой сельскохозяйственной технике приехали к государственным учреждениям. В протестах участвует около 7 тыс. человек.

Недовольны поставками украинского зерна и фермеры в Болгарии. Ранее в этот день местные фермеры также объявили акцию протеста против поставок украинского зерна. Они требуют, чтобы действие регламента Евросоюза о беспошлинном импорте сельскохозяйственных товаров с Украины не продлевалось для Болгарии и Румынии.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

Ранее, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что, помимо Польши, с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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