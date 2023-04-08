Безбарьерная дружба: между Украиной и Польшей могут исчезнуть рубежи
В будущем границы между Украиной и Польшей не будет существовать. С таким заявлением во время своего визита в Варшаву выступил президент Владимир Зеленский. Он почти точь-в-точь повторил прошлогоднее выступление польского лидера Анджея Дуды. Его слова тогда вызвали критику в Киеве. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посчитал это неприкрытым намеком на присоединение украинских земель к польским. Подробности — в материале «Известий».
Жить вместе, на одной территории
«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических»,— заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву.
Во время этой поездки он получил от польского лидера Анджея Дуды высшую награду Польши — орден Белого орла.
Анджей Дуда награждает Владимира Зеленского орденом Белого орла в Президентском дворце в Варшаве, Польша, 5 апреля 2023 года
Слова Зеленского почти дословно повторяют выступление Дуды в мае 2022 года. Тогда он заявил о скором исчезновении границы между Польшей и Украиной. «Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу» — сказал тогда президент Польши.
Его заявление восприняли неоднозначно. Одни посчитали, что речь идет о возможном вступлении Украины в ЕС и Североатлантический альянс, другие заговорили о растущих аппетитах Варшавы, заинтересованной в освоении западных территорий соседнего государства.
Нужно подождать
В Кремле слова украинского лидера не оставили без внимания. «Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, — вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
За несколько дней до поездки Зеленского в Варшаву глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Варшава выжидает удачного момента, чтобы получить контроль над некоторыми украинскими территориями.
«Руководство Польши не может отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины. Польша заинтересована в крахе Украины», — пояснил он.
В конце апреля прошлого года Совбезе РФ со ссылкой на разведданные сообщали, что Варшава и Вашингтон разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Как заявлял Нарышкин, Варшава хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».
По его словам, по сути речь идет о попытке повторения исторической для Польши «сделки» после Первой мировой войны, когда западные страны признали за Варшавой право сначала оккупировать части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом включить их в состав польского государства.
Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в ответ такие заявления ложными, добавив, что эту информацию распространяют для того, чтобы подорвать сотрудничество между Украиной и Польшей.
Однако через некоторое время власти Польши объявили о начале крупных учений, соответствующих программе подготовки вооруженных сил стран и масштабной переброске военной техники на севере и востоке государства.
Исторические обиды никуда не делись
Нынешнее заявление президента Украины об отсутствии границ с Польшей может быть признанием того, что киевский режим готов к поглощению этой страной, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«Я это рассматриваю как открытое признание того, что Украина готова к тому, что ее колонизирует Польша. Под словом „колонизация“ я понимаю поглощение Украины Польшей. Если в школах Украины начнется изучение польского языка, то это будет означать их колонизацию. То есть постепенно эти люди будут уже не только разговаривать на польском, но и ориентироваться на Польшу», — пояснил он. При этом политолог добавил, что в таком случае Польша станет для украинцев своеобразным центром политической, государственной и административной жизни.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский также напомнил, что Зеленский фактически процитировал Дуду.
— О том, что между Украиной и Польшей не будет границ до этого говорил еще польский президент. Но это была такая фигура речи. Как я понимаю, он имел ввиду близость двух народов, в том числе историческую, которая была раньше и которая есть сейчас. Дуда делал намеки на европейское будущее Украины. Между европейскими странами границ не существуют, то есть они есть только на карте, но физически, с таможенными пунктами их нет, — пояснил эксперт.
По словам полониста, высказывание Дуды было воспринято критически, некоторыми посчитали его своего рода намеком на будущее поглощение Украины Польшей.
— Но, если посмотреть свежий номер газеты Rzeczpospolita, то в нем уже идет активное обсуждение того, что Россию может остановить только такая большая страна, как Речь Посполитая — плод объединения Польши и Украины. Что касается Зеленского, то он просто повторяет то, что говорят поляки, то, что они хотели бы услышать, — считает политолог.
Специалист отметил, что исторические обиды между Киевом и Варшавой сейчас всё-таки не отошли на второй план.
— Поляки периодически напоминают украинцам о Волынской резне. Ничего не забыто. Однако в Польше как раньше, так и сейчас, украинский национализм рассматривают, как инструмент дерусификации страны, поэтому с ним мирятся. Со стороны Киева тоже могут быть определенные претензии к Варшаве, но предъявлять их Польше украинцы не будут. Они получают помощь от Варшавы поэтому им не до обид, не до гордыни, — резюмировал Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями».
«Польша от моря до моря»
С одной стороны, Зеленский говорит о включении страны в Евросоюз в качестве полноценного и полноправного члена, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
— Внутри ЕС внутренних границ нет. Кроме того, украинский лидер заранее заявил, что готов выполнять все европейские требования. С другой стороны — это исторический вопрос, поскольку западные территории Украины входили в состав Речи Посполитой. В этом контексте видно, что с учетом тесного взаимодействия с Польшей и вырисовывается картина, будто Зеленский реализовывает не интересы Украины, как самостоятельного государства, а интересы Польши, которая в общем неоднократно заявляла о готовности ввести свой контингент на территорию Западной Украины, — пояснила эксперт.
По словам политолога, речь идет об особых отношениях Варшавы и Киева.
— Возможно, имеется в виду особый регламент работы границ, в данном случае — их отсутствие при укреплении внешней границы. Не исключено, что это Польша поглощает украинские территории, нежели Украина. Но если такое происходит, то Украина, как государство, перестает существовать, — полагает специалист.
Еремина добавляет, что земли на Западе Украины раньше были очень значимыми для Речи Посполитой.
— Они составляли буферное пространство против России. Кроме того, для Польши это необходимый элемент распространения своего влияния в регионе, чтобы идти по реализации идеи Пилсудского «Польша от моря до моря». Без этих земель ее невозможно реализовать. Заявление Зеленского — это своего рода согласие, что Киев будет делать так, как хочет ЕС и, в частности, Польша. Это как подтверждение, что он соглашается со всеми условиями, — подытожила эксперт в беседе с «Известиями».