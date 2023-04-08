Безбарьерная дружба: между Украиной и Польшей могут исчезнуть рубежи

В будущем границы между Украиной и Польшей не будет существовать. С таким заявлением во время своего визита в Варшаву выступил президент Владимир Зеленский. Он почти точь-в-точь повторил прошлогоднее выступление польского лидера Анджея Дуды. Его слова тогда вызвали критику в Киеве. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посчитал это неприкрытым намеком на присоединение украинских земель к польским. Подробности — в материале «Известий».

Жить вместе, на одной территории

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических»,— заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву.

Во время этой поездки он получил от польского лидера Анджея Дуды высшую награду Польши — орден Белого орла.

Анджей Дуда награждает Владимира Зеленского орденом Белого орла в Президентском дворце в Варшаве, Польша, 5 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Слова Зеленского почти дословно повторяют выступление Дуды в мае 2022 года. Тогда он заявил о скором исчезновении границы между Польшей и Украиной. «Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу» — сказал тогда президент Польши.

Его заявление восприняли неоднозначно. Одни посчитали, что речь идет о возможном вступлении Украины в ЕС и Североатлантический альянс, другие заговорили о растущих аппетитах Варшавы, заинтересованной в освоении западных территорий соседнего государства.

Нужно подождать

В Кремле слова украинского лидера не оставили без внимания. «Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык — тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, — вряд ли это можно как-то понять. Наверное, еще нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За несколько дней до поездки Зеленского в Варшаву глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Варшава выжидает удачного момента, чтобы получить контроль над некоторыми украинскими территориями.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

«Руководство Польши не может отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины. Польша заинтересована в крахе Украины», — пояснил он.

В конце апреля прошлого года Совбезе РФ со ссылкой на разведданные сообщали, что Варшава и Вашингтон разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Как заявлял Нарышкин, Варшава хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

По его словам, по сути речь идет о попытке повторения исторической для Польши «сделки» после Первой мировой войны, когда западные страны признали за Варшавой право сначала оккупировать части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом включить их в состав польского государства.

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в ответ такие заявления ложными, добавив, что эту информацию распространяют для того, чтобы подорвать сотрудничество между Украиной и Польшей.

Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Однако через некоторое время власти Польши объявили о начале крупных учений, соответствующих программе подготовки вооруженных сил стран и масштабной переброске военной техники на севере и востоке государства.

Исторические обиды никуда не делись

Нынешнее заявление президента Украины об отсутствии границ с Польшей может быть признанием того, что киевский режим готов к поглощению этой страной, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я это рассматриваю как открытое признание того, что Украина готова к тому, что ее колонизирует Польша. Под словом „колонизация“ я понимаю поглощение Украины Польшей. Если в школах Украины начнется изучение польского языка, то это будет означать их колонизацию. То есть постепенно эти люди будут уже не только разговаривать на польском, но и ориентироваться на Польшу», — пояснил он. При этом политолог добавил, что в таком случае Польша станет для украинцев своеобразным центром политической, государственной и административной жизни.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский также напомнил, что Зеленский фактически процитировал Дуду.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka

— О том, что между Украиной и Польшей не будет границ до этого говорил еще польский президент. Но это была такая фигура речи. Как я понимаю, он имел ввиду близость двух народов, в том числе историческую, которая была раньше и которая есть сейчас. Дуда делал намеки на европейское будущее Украины. Между европейскими странами границ не существуют, то есть они есть только на карте, но физически, с таможенными пунктами их нет, — пояснил эксперт.

По словам полониста, высказывание Дуды было воспринято критически, некоторыми посчитали его своего рода намеком на будущее поглощение Украины Польшей.

— Но, если посмотреть свежий номер газеты Rzeczpospolita, то в нем уже идет активное обсуждение того, что Россию может остановить только такая большая страна, как Речь Посполитая — плод объединения Польши и Украины. Что касается Зеленского, то он просто повторяет то, что говорят поляки, то, что они хотели бы услышать, — считает политолог.

Специалист отметил, что исторические обиды между Киевом и Варшавой сейчас всё-таки не отошли на второй план.

Фото: ТАСС/Zuma

— Поляки периодически напоминают украинцам о Волынской резне. Ничего не забыто. Однако в Польше как раньше, так и сейчас, украинский национализм рассматривают, как инструмент дерусификации страны, поэтому с ним мирятся. Со стороны Киева тоже могут быть определенные претензии к Варшаве, но предъявлять их Польше украинцы не будут. Они получают помощь от Варшавы поэтому им не до обид, не до гордыни, — резюмировал Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями».

«Польша от моря до моря»

С одной стороны, Зеленский говорит о включении страны в Евросоюз в качестве полноценного и полноправного члена, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Внутри ЕС внутренних границ нет. Кроме того, украинский лидер заранее заявил, что готов выполнять все европейские требования. С другой стороны — это исторический вопрос, поскольку западные территории Украины входили в состав Речи Посполитой. В этом контексте видно, что с учетом тесного взаимодействия с Польшей и вырисовывается картина, будто Зеленский реализовывает не интересы Украины, как самостоятельного государства, а интересы Польши, которая в общем неоднократно заявляла о готовности ввести свой контингент на территорию Западной Украины, — пояснила эксперт.

По словам политолога, речь идет об особых отношениях Варшавы и Киева.

Фото: ТАСС/Zuma

— Возможно, имеется в виду особый регламент работы границ, в данном случае — их отсутствие при укреплении внешней границы. Не исключено, что это Польша поглощает украинские территории, нежели Украина. Но если такое происходит, то Украина, как государство, перестает существовать, — полагает специалист.

Еремина добавляет, что земли на Западе Украины раньше были очень значимыми для Речи Посполитой.