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Политолог оценил слова Зеленского о будущем отсутствии границ Украины и Польши

Политолог Безпалько заявил, что Зеленский признал готовность Украины к поглощению Польшей
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Reichwein
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что с Польшей не будет границ, могут быть признанием того, что киевский режим готов к поглощению этой страной. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в четверг, 6 апреля.

Если его будут слишком сильно спрашивать, он наверняка скажет, что имел в виду, что Украина просто будет находиться в Евросоюзе (ЕС) вместе с другими странами.

Если Украина окажется в ЕС, более тесное сотрудничество между Киевом и Варшавой приведет к тому, что не будет ни экономических, ни политических границ, и тогда Украина и Польша будут являться частью «дружной европейской семьи». Зеленский будет говорить именно об этом, считает политолог.

«Я это рассматриваю как открытое признание того, что Украина готова к тому, что ее колонизирует Польша. Под словом «колонизация» я понимаю поглощение Украины Польшей», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом он допустил, что какие-то формальные атрибуты украинской государственности останутся.

«Если в школах Украины начнется изучение польского языка, то это будет означать их колонизацию. То есть постепенно эти люди будут уже не только разговаривать на польском, но и ориентироваться на Польшу», — сказал Безпалько, добавив, что Варшава в таком случае станет для украинцев своеобразным центром административной, государственной и политической жизни.

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Накануне Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических», сообщает телеканал «360».

За день до этого, 4 апреля, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

В феврале обозреватель NDP Марек Галась заявил, что Польша усиливает военный потенциал не для борьбы с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины. Автор материала считает, что Украина постепенно готовится отдать свои западные территории Польше, объяснив это упоминанием во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове и о возможной передаче городских территорий под юрисдикцию другого государства.

Ранее, в середине января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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