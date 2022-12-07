Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

«Там (в Польше. — Ред.) националистические элементы спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории. То есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решения Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны», — сказал глава государства 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отметил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины сегодня может стать только Россия, которая способствовала сохранению западных территорий страны.

4 декабря офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша планирует отправить своих военных на территорию Украины под предлогом поддержки киевского режима, чтобы в дальнейшем захватить Западную Украину в тех территориях и городах, которые входили в состав страны в 1939 году.

Ранее в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины. По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация. Он добавил, что Варшава нацелена на инициативные и настойчивые действия, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой вопреки желанию украинцев и поляков.

До этого, в апреле, Нарышкин сообщал, что Варшава и Вашингтон обсуждают план по «воссоединению» Польши с Западной Украиной. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.