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Бывший разведчик США уличил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину

Офицер разведки США Риттер: Польша готовится оккупировать Западную Украину
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Польша планирует отправить своих военных на территорию Украины под предлогом поддержки киевского режима, а затем провести для них боевую подготовку, чтобы в дальнейшем захватить Западную Украину. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom.

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«Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», — сказал он.

Риттер отметил, что польская армия не имеет профессиональной подготовки и достаточного опыта ведения боевых действия. Для обучения военнослужащих правительство Польши отправит их в Западную Украину, после чего они захватят эту часть украинской территории.

По словам бывшего американского разведчика, в рядах Вооруженных сил Украины уже воюют десятки тысяч польских солдат. В дальнейшем их без каких-либо препятствий отправят на запад Украины — им даже не придется пересекать границу страны, рассказал Риттер в беседе от 30 ноября.

Ранее тем же днем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины. По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация. Он добавил, что Варшава нацелена на инициативные и настойчивые действия, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой вопреки желанию украинцев и поляков.

До этого, в апреле, Нарышкин сообщал, что Варшава и Вашингтон обсуждают план по «воссоединению» Польши с Западной Украиной. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

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