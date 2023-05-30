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В Минтрансе назвали политическим шагом закрытие Польшей границы для грузовиков РФ

Минтранс РФ: запрет Польши на проезд грузовиков из РФ и Белоруссии не повлечет сложностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вводимый с 1 июня Польшей запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по своей территории не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях, сообщили «Известиям» 30 мая в Минтрансе РФ.

Накануне радиостанция RMF 24, ссылаясь на распоряжение министерства внутренних дел и администрации Польши, сообщило, что грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, составы транспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии, не смогут пересечь границу с Польшей с начала лета. Постановление будет действовать до особого распоряжения.

«В прошлом году подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков уже был введен органами Евросоюза. Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу», — отметили в российском Минтрансе.

Там подчеркнули, что запрет польской стороны не спровоцирует заторы в пунктах пропуска и на подъездах к ним.

«С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении. Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 18 мая, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился в правительство РФ с предложением запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ. Предполагается, что с вводом таких ограничений полякам могут разрешить въезжать в РФ только до ближайшего к границе терминала для перецепки груза на российские фуры. По словам депутата, он уже обсуждал свое предложение с представителями МИДа, Минтранса и аппарата правительства.

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