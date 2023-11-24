Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией

Финляндия назвала условие для закрытия последнего контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом 23 ноября заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен в эфире Yle.

Она отметила, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

Премьер-министр республики Петтери Орпо отметил, что если закрытие погранпереходов будет неэффективным, то Хельсинки готовы пойти на дополнительные меры.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на северо-востоке страны — «Салла», «Вартиус» и «Куусамо».

22 ноября правительство Финляндии заявило о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.