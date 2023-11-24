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Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией

Финляндия закрыла еще три КПП на северо-восточной границе с Россией
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Vesa Moilanen
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Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на северо-востоке страны — «Салла», «Вартиус» и «Куусамо». Об этом сообщила пограничная охрана Финляндии.

Отмечается, что нелегальный въезд через восточную границу страны значительно увеличился.

«Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября», — говорится в сообщении.

Как указали в погранохране Финляндии, рост нелегальной миграции ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что рост числа иностранцев наблюдался на КПП «Салла». По его данным, там находилось около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

22 ноября правительство Финляндии заявило о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.

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