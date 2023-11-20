МИД РФ заявил протест послу Финляндии из-за закрытия пунктов пропуска на границе

Российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом 20 ноября сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России А. Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что принятое финскими властями решение о закрытии КПП является провокационным и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Ранее в этот день финская газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия в ночь на 22 ноября готова закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Комментируя эти сведения, официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона сожалеет о такой политике финского правительства, поскольку у России и Финляндии есть давние добрососедские отношения. Однако, по его словам, в настоящее время власти Финляндии занимают русофобскую позицию.

Накануне, 19 ноября, финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с РФ будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

До этого, в ночь на 18 ноября, Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Эти решения финского правительства вызвали волну негодования как в России, так и в самой стране. Так, 17 ноября финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.