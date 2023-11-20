В Кремле назвали русофобской позицию Финляндии по закрытию границы с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что власти Финляндии занимают русофобскую позицию, планируя закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с РФ.

Он добавил, что российская сторона сожалеет о такой политике финского правительства, поскольку у России и Финляндии есть давние добрососедские отношения.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны», — заявил он.

Песков также подчеркнул, что Москва вряд ли сможет повлиять на решение Финляндии. По его словам, сейчас как такового диалога между странами нет.

Ранее в этот день финские СМИ сообщили, что в ночь на 22 ноября страна готова закрыть четыре из восьми работающих КПП на границе с Россией.

За день до этого, власти Финляндии заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с РФ будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны считает, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Подобные решения финского правительства вызвали волну негодования как в России, так и в самой стране. В пятницу, 17 ноября, финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.