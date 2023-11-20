Сотни человек вышли в приграничной Лаппенранте на митинг против закрытия границ с РФ

Порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ в воскресенье, 19 ноября, о чем сообщил сайт финской телерадиокомпании Yle.

«У нас общее горе и общая проблема. Мы не можем встретиться с нашими близкими, которые живут в России. Наше главное требование к правительству состоит в том, чтобы по крайней мере один из пунктов пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии был каким-либо образом открыт, чтобы те, у кого есть потребность пересечь границу, могли попасть туда», — заявила одна из организаторов акции Катя Марова.

Она призналась, что собиралась навестить родственников на Рождество, но теперь эти планы, вероятно, придется отменить. Катя считает крайне жестоким принимать такие решения перед Рождеством — почти у всех были планы провести праздник с близкими.

По словам Маровой, протестующие обеспокоены разговорами о возможном закрытии всех пограничных постов. К примеру, председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра поднял вопрос о закрытии всей восточной границы в соцсети X (бывш. Twitter) в субботу вечером.

В ходе акции участники рассказывали о своих детях, родителях, друзьях и родственниках, живущих на российской стороне. Кто-то писал на плакатах «Мы хотим видеть наши семьи», кто-то рассказывал о новогодних планах посетить родственников, которые оказались под угрозой, кто-то беспокоился об оставшихся за границей болеющих родителях, маленьких детях.

Марова пояснила: хотя пограничные переходы открыты дальше на север, для многих путешествие затруднено или практически невозможно, например, если у человека нет автомобиля.

Акция продлилась около двух часов, после чего участники разошлись в надежде, что смогли донести властям свои тревоги и опасения.

19 ноября начальник контрольно-пропускного пункта Йоуко Киннунен заявил, что на контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны Финляндии. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер.

18 ноября в центре Хельсинки у здания парламента прошел митинг против закрытия пропускных пунктов на границе с Россией. Мероприятие было согласовано с местными правоохранительными органами. В акции приняло участие более 300 человек.

17 ноября стало известно, что жители Финляндии потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Соответствующую петицию, которая была размещена на финском портале Adressit.com, подписало более 6,5 тыс. человек.

16 ноября правительство Финляндии сообщило, что в ночь на 18 ноября будут закрыты четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) из восьми на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.