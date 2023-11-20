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Сюжет:

Стало известно о готовности Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе с РФ

IltaLehti: Финляндия готова закрыть все КПП на границе с РФ
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Фото: Lehtikuva/Miska Puumala via REUTERS
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Финляндия в ночь на 22 ноября готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом 20 ноября пишет финская газета IltaLehti со ссылкой на источники.

«По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орпо в понедельник может принять решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — сообщается в публикации.

Как уточняет издание, данное решение должно быть принято на заседании государственного совета 20 ноября, информации о котором пока нет.

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В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны считает, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Как заявили в посольстве России в Хельсинки, российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

На следующий день стало известно, что жители Финляндии потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Соответствующую петицию, которая была размещена на финском портале Adressit.com, подписали в тот же день, 17 ноября, более 6,5 тыс. человек.

В субботу, 19 ноября, власти Финляндии заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны страны. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

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