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Захарова прокомментировала решение Финляндии закрыть КПП на границе с РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что ответ Москвы на данные действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

«Негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. <…> Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные», — отметила дипломат на брифинге.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее 16 ноября правительство Финляндии сообщило, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Как отметила министр внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

До этого, 14 ноября, Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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