В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за Финляндии

В Мурманской области после решения Финляндии закрыть все пограничные с РФ контрольно-пропускные пункты (КПП), кроме находящегося в регионе «Райа-Йоосеппи», введен режим повышенной готовности. Об этом 23 ноября сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Андрей Чибис.

В сообщении отмечается, что режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер введены для обеспечения безопасности жителей региона.

«По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме «Райа-Йоосеппи». Это граница с Мурманской областью (МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска. — Ред.) «Лотта», Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет», — объяснил Чибис.

Глава региона также отметил, что сейчас рост количества иностранцев наблюдается на КПП «Салла». По его данным, сейчас там находится около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

Для координации дальнейших действий было проведено заседание оперштаба с правоохранительными органами, добавил он.

Всего на границе РФ и Финляндии действовали восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Позже, 22 ноября, стало известно, что в полночь 24 ноября страна закроет три из четырех оставшихся КПП на границе с Россией. Власти республики пришли к решению оставить только один пункт пересечения границы — «Райа-Йоосеппи» на крайнем севере финской Лапландии. При этом в правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать ровно месяц.