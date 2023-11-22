Финляндия с 24 ноября оставит лишь один работающий КПП на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с финским министром внутренних дел Мари Рантанен в среду, 22 ноября, объявили, что страна закроет три из четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в полночь 24 ноября, сообщает Yle.

В ходе пресс-конференции по вопросу закрытия КПП в официальной резиденции Орпо в Кесяранте власти республики пришли к решению оставить только один пункт пересечения границы — «Райа-Йоосеппи» на крайнем севере финской Лапландии.

Закрытие пунктов пропуска будет действовать ровно месяц, проинформировало финское правительство.

«Госсовет принял решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Решение действительно до 23 декабря 2023 года», — поясняется в сообщении.

Уточняется, что КПП «Райа-Йоосеппи» станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.

Аналогичное решение ранее в этот день прогнозировали финские СМИ.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

Всего на границе РФ и Финляндии действуют восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.