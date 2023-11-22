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В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе

Захарова: Россия готова работать с Финляндией по ситуации на границе
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что 20 ноября в ведомстве была проведена «глубокая» беседа с послом Финляндии Антти Хелантеря.

По ее словам, Хельсинки стоило дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии, а затем по ним выработать взаимоприемлемое решение или получить разъяснение.

«Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — добавила Захарова.

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В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

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