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Кабмин Финляндии решил закрыть почти все КПП на границе с Россией

СМИ: кабмин Финляндии закроет все КПП на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи
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Фото: TASS/JANNE KURONEN
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Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи, правительство республики объявит об этом в среду, 22 ноября, сообщает Helsingin Sanomat (HS).

В частности, в 19:00 правительство Финляндии начнет пресс-конференцию по вопросу закрытия КПП в официальной резиденции премьер-министра республики Петтери Орпо в Кесяранте, уточняет HS

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

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В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

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