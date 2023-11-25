Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников
Мир
Азаров заявил об ожидании Украиной отмашки Запада по переговорам с РФ
Общество
В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области
Мир
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Мир
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
Мир
Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии
Мир
В США сообщили о низком боевом духе на Украине
Сюжет:

Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проживающий в финском городе Лаппеэнранта россиянин Иван Девяткин устроил одиночный пикет на 30 часов из-за закрытия границы с Россией.

«Мы хотим, чтобы финские власти услышали нас — нашу озабоченность и наши права как меньшинства в Финляндии, русскоговорящих финнов, о том, что мы хотим поехать и встречаться с нашими родителями», — так Девяткин описал цель своего пикета.

Он также рассказал, что если власти не слышат своих граждан, то люди не могут с ними разговаривать. Девяткин добавил, что он получает много поддержки от местных жителей, в частности, ему приносят горячие напитки в термосе и еду.

Пикет продлится 30 часов, именно столько времени теперь занимает дорога из Финляндии в Санкт-Петербург через единственно открытый контрольно-пропускной пункт на границе «Райя-Йоосеппи».

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готовы к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Днем ранее финский министр внутренних дел Мари Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023