Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы

Проживающий в финском городе Лаппеэнранта россиянин Иван Девяткин устроил одиночный пикет на 30 часов из-за закрытия границы с Россией.

«Мы хотим, чтобы финские власти услышали нас — нашу озабоченность и наши права как меньшинства в Финляндии, русскоговорящих финнов, о том, что мы хотим поехать и встречаться с нашими родителями», — так Девяткин описал цель своего пикета.

Он также рассказал, что если власти не слышат своих граждан, то люди не могут с ними разговаривать. Девяткин добавил, что он получает много поддержки от местных жителей, в частности, ему приносят горячие напитки в термосе и еду.

Пикет продлится 30 часов, именно столько времени теперь занимает дорога из Финляндии в Санкт-Петербург через единственно открытый контрольно-пропускной пункт на границе «Райя-Йоосеппи».

Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готовы к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Днем ранее финский министр внутренних дел Мари Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи». Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.