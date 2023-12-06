Турбина стоеросовая: почему происходят ЧП на новой финской АЭС

Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» столкнулась с серией аварийных отключений, приведших к кратковременным перерывам в производстве электроэнергии. Отчасти причина этих ЧП понятна — не может без сбоев работать заведомо проблемная конструкция, которую ввели в строй на 12 лет позже запланированного срока. Компания Areva строила «Олкилуото-3» с многочисленными нарушениями, которые начали вылезать наружу в процессе эксплуатации. Одновременно энергетический рынок Финляндии столкнулся с серьезнейшей встряской, разгребать последствия которой приходится финскому налогоплательщику. Подробности — в материале «Известий».

Авария за аварией

29 ноября третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» («Олкилуото-3») приостановил работу. Как пояснил оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO), производство электроэнергии пришлось прервать из-за «аварийного испытания». Проще говоря, производился аварийный тест в сети электростанции — и внезапно произошли кратковременные замыкания, приведшие к падению напряжения. В результате АЭС была автоматически остановлена. Это уже третье ЧП на «Олкилуото-3» за короткий срок.

Энергоблок уже временно останавливали из-за обнаруженной неисправности 19 ноября. А 20 ноября это пришлось сделать снова — как рассказали в TVO, из-за «неисправности, обнаруженной на турбинном острове». Тут необходимо пояснение. Любой энергоблок АЭС состоит из двух зданий. То здание, где расположен реактор, называют ядерным островом. Здание же с оборудованием, преобразующим тепловую энергию из пара под давлением в электричество, — турбинным островом. В состав такого острова входят паровые турбины, турбогенераторы, теплообменное и вспомогательное оборудование (конденсаторы, подогреватели, маслоохладители, эжекторы, клапаны и др.), приводные турбины для привода питательных насосов.

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Основное оборудование турбинного острова АЭС «Олкилуото-3» составляют одна турбина высокого и три низкого давления, насосы питательной воды, конденсатор и генератор. В каком конкретно оборудовании была обнаружена 19 ноября неисправность, уточнять не стали. Однако, к примеру, тринадцать с половиной месяцев назад, 18 октября 2022 года, на турбинном острове третьего энергоблока «Олкилуото» были выявлены повреждения насосов, подающих воду в парогенераторы. Тогда это стало очередным досадным происшествием — одним из многих, — отодвинувшим срок сдачи объекта в эксплуатацию. 21 ноября АЭС все-таки удалось запустить, но ненадолго, вплоть до нового ЧП 29 ноября.

Атомная электростанция «Олкилуото» находится на одноименном острове в Ботническом заливе. Два энергоблока «Олкилуото» с реакторами BWR-2500, построенными в 1970–1980-х, на данный момент производят более 16% потребляемой в Финляндии электроэнергии. После серии модернизаций мощность каждого из энергоблоков была увеличена с проектных 660 до 890 МВт. В 2003 году финские власти приняли решение о строительстве нового энергоблока мощностью 1600 МВт, выбрав в качестве подрядчика французскую компанию Areva (ныне — Orano).

Однако дела у французов в данной сфере шли на тот момент вовсе не блестяще. «Стоит понимать, что к началу XXI века французская «атомка» находилась в состоянии глубокого сна. После окончания масштабной программы строительства АЭС с 1980-х в стране не было введено ни одного атомного энергоблока. Зарубежных проектов тоже не было, а потому огромная кооперация, созданная внутри страны для производства элементов АЭС, тихо умерла», — рассказывает специалист по энергетике Владимир Герасименко.

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Не строительство, а тридцать три несчастья

В какой-то момент проектировщик и строитель французских АЭС Framatome (позже влившийся в мегахолдинг Areva), понимая, что в ближайшие годы заказов не будет, выбрал план: сбросить с баланса все производственные мощности, сосредоточиться на обслуживании реакторов и развивать технологии, с которыми можно будет через 10–15 лет «взорвать» рынок. Так родилась идея чисто французского реактора EPR (до этого то, что создавали французы, было, по сути, сильно модернизированными проектами американского «Вестингауза»). Однако, выходя на тендер, французы приукрасили финнам положение дел относительно степени готовности проекта EPR. Впрочем, они рассчитывали за время между заключением договора и запланированным началом строительства в районе 2005 года доделать свой проект.

При этом Areva отвечала за поставку реакторного блока, а германский Siemens — за изготовление турбинного острова. Первоначально проект предполагал пуск энергоблока еще в далеком 2009 году и ввод в промышленную эксплуатацию, соответственно, в 2010-м. «Олкилуото-3» должен был продемонстрировать новейшие франко-германские ноу-хау атомного строительства — самые мощные реакторы при лучшей системе безопасности.

Однако в итоге проект столкнулся с техническими, финансовыми, организационными проблемами и с громадным перерасходом средств. Как отмечает Герасименко, рабочая документация не была готова к 2005 году, финальная ее версия по факту появилась лишь к моменту пуска реактора в 2021-м. «В документы постоянно вносились правки, причем из-за огромного масштаба работ французы на каком-то этапе просто «забили» на отслеживание правок, из-за чего на разных заводах могли быть совершенно разные версии чертежей. Это приводило к тому, что после прибытия оборудования на площадку оно могло просто не собираться в единое целое. Как, например, было с корпусом реактора, который внезапно не подходил к его обвязке, и пришлось тащить эту «дуру» обратно на завод... в Японию», — сообщает эксперт.

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Япония возникла в этой схеме по той причине, что к тому моменту атомная кооперация в самой Франции фактически умерла. И когда в Areva решили ее возродить, выяснилось, что это неподъемная задача: часть предприятий закрылась, другие давно сменили род деятельности, третьи не хотели тратить деньги на организацию производства одной-единственной АЭС.

Промышленность самой Финляндии могла мало что произвести для нужд АЭС, к тому же услуги финских строителей обходились слишком дорого. Сэкономить решили за счет привлечения более дешевых работников — поляков и выходцев из стран Азии. Однако экономия вышла сомнительной, так как привлекаемые рабочие подчас вообще не имели необходимого опыта и приходилось их учить. Впрочем, не на высоте оказались и сами французские инженеры, неоднократно допускавшие грубые ошибки — например, из-за неверно прочитанного чертежа плотность размещения арматуры в бетоне оказалась в несколько раз ниже требуемой. А из-за поставки бетона не той марки некоторые площадки пришлось заливать заново.

Срок сдачи приходилось всё время сдвигать вправо. К тому же финский атомный регулятор STUK, видя отношение французов к делу, начал закручивать гайки — каждый обнаруженный недочет на строящейся АЭС приводил к новым ужесточениям правил безопасности. Из-за этого проект строительства АЭС вырос в цене в четыре раза — с изначальных €3 млрд до €12 млрд. Из-за проблем с «Олкилуото» Areva пришла в катастрофическое положение (чистый долг группы достиг €7,0 млрд), почему и понадобилась ее реорганизация. В 2016-м французское правительство решило вывести из Areva предприятия, специализировавшиеся на строительстве объектов атомной энергетики, и «влило» их в другой концерн — EDF (Electricite de France).

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«Черная пятница» на скандинавском рынке электроэнергии

В итоге реактор был запущен лишь в декабре 2021 года. Начать производство электроэнергии планировалось в январе 2022-го, затем его старт перенесли на начало февраля. По факту энергоблок был подключен к национальной сети с мощностью 103 МВт лишь 12 марта 2022 года. 29 сентября 2022-го энергоблок «Олкилуото-3» впервые вышел на полную мощность, а регулярное производство электроэнергии он начал 16 апреля 2023-го. Это было для финнов крайне долгожданное событие, ведь весной прошлого года Финляндия отключилась от российской энергосети. Разразившийся тогда в стране энергетический кризис больно ударил по карманам финнов, переплатившим за электроэнергию около $5 млрд. Для сравнения: в 2020 году средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии составляла 2,8 евроцента/кВт·ч. А во второй половине 2022-го она превышала 20 евроцентов/кВт·ч.

Поэтому ввода в строй «Олкилуото-3» ждали с нетерпением. Но творение французских инженеров регулярно огорчает финнов неполадками. К слову, разного рода «болезнями» страдает не только третий энергоблок «Олкилуото». Так, в последнее время имели место разные чрезвычайные происшествия на атомной электростанции «Ловииса». А 25 августа 2023 года был остановлен энергоблок «Олкилуото-2» — из-за утечки жидкости на турбинном острове. Летом этого года в результате неполадок на АЭС «Ловииса» и «Олкилуото», производящих 35% электроэнергии в стране, биржевые цены на него скакнули аж в 17 раз.

Отметим, что рынок электроэнергии Финляндии является частью общей скандинавской энергетической биржи Nord Pool, предлагающей «торговлю на сутки вперед и внутри дня». Финляндия, присоединившись к Nord Pool, рассчитывала создать баланс между производством электроэнергии и ее потреблением. Но любое, а особенно неожиданное изменение цен вызывает беспокойство у производителей и потребителей электроэнергии. Высокие цены шокируют потребителей, а слишком низкие или, хуже того, отрицательные приводят к убыткам производителей. И как раз одновременно с ноябрьскими авариями на «Олкилуото-3» финскому энергетическому рынку пришлось пережить крайне неприятную ситуацию.

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В пятницу, 24 ноября, текущие биржевые цены на электроэнергию ушли в минусовой диапазон, составив сначала в среднем −203 €/мВт·ч (при средней цене для рынка Северной Европы в 35,28 €/мВт·ч), а потом и −500 €/мВт·ч. Причем трейдер предложил по таким ценам порядка 5787 МВт, что соответствует половине суточного объема потребления электроэнергии в Финляндии. Ситуацию объяснили «внутренней системной ошибкой», допущенной норвежской энергетической компанией Kinect Energy. Эта ошибка повлияла на цену электроэнергии не только в Финляндии, но и в других странах Северной Европы. Сотрудник шведской электросетевой компании Svenska Kraftnät Понтус де Маре оценил ошибку трейдера так: «Они продали то, чего у них не было, а покупатели купили то, чего не существует».