Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» («Олкилуото-3», OL3) приостановил работу вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за возникшей неисправности. Об этом говорится в сообщении оператора станции Teollisuuden Voima («Теоллисууден войма») в соцсети X (бывш. Twitter).
Отмечается, что неисправность нашли в турбинной установке. Причина неполадки устанавливается.
Дополнительную информацию предоставят после того, как появятся данные о возобновлении работы АЭС.
«Олкилуото» расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора АЭС производят свыше 30% потребляемой в стране электроэнергии. Именно третий блок мощностью 1600 МВт является мощнейшим блоком АЭС в Европе и третьим по мощности в мире.
3 ноября сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшее в прошлом месяце в Казахстане, оценило как пригодную для строительства атомной электростанции площадку на территории села Улькен на юге страны. О том, что там задумались о строительстве АЭС, замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил еще 5 августа 2022 года.