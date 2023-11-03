МАГАТЭ одобрило площадку для строительства АЭС в Казахстане

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в прошлом месяце в Казахстане, оценили как пригодную для строительства атомной электростанции (АЭС) площадку на территории села Улькен на юге страны. Об этом 3 ноября заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции.

«Они (специалисты МАГАТЭ. — Ред.) в целом отметили, что площадка Улькена готова, то есть пригодна для строительства атомной станции», — передает ТАСС слова Саткалиева.

Ранее, 7 сентября, на сайте МИД Казахстана сообщили, что МАГАТЭ оказывает руководству республики консультационную поддержку в связи с планами строительства атомной электростанции.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал вынести на национальный референдум вопрос строительства АЭС в стране. Тогда эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что тема возведения АЭС обсуждается в республике давно, и, учитывая рост потребления энергии, Казахстану нужна она. Однако в общественном мнении есть очень большие опасения по поводу любых ядерных объектов, поэтому президент страны предложил вынести данный вопрос на референдум.

Ожидается, что дата проведения референдума будет объявлена после консультаций с обществом.

О том, что в стране задумались о строительстве АЭС, замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил еще 5 августа 2022 года.