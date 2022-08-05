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Казахстан захотел построить вторую АЭС на Иртыше

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Walter G. Allgöwer
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В Казахстане задумались о строительстве второй в стране АЭС. Об этом в пятницу, 5 августа, на брифинге заявил казахстанский замминистра энергетики Жандос Нурмаганбетов.

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«Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатова», — сказал Нурмаганбетов, чьи слова приводит «Нефть и капитал».

Замминистра отметил, что если Казахстан реально встает на путь углеродной нейтральности, то у него просто нет другого выбора, как строить несколько атомных электростанций. Район Иртыша в районе города Курчатов (Абайская область), по его мнению, — самая перспективная площадка для следующей АЭС.

Для первой АЭС власти республики выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области. Эта станция, по данным минэнерго, будет иметь мощность порядка 2,4 ГВт. На реализацию проекта может уйти до 10 лет. Стоимость одного энергоблока в среднем составит $5 млрд. Поставщик технологии строительства АЭС в Казахстане будет выбран в 2023 году.

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