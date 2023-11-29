Усиление контроля на границе России и Финляндии проводится в интересах НАТО и конкретно США, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На фоне прибытия мигрантов к КПП республики Евросоюз направил в Финляндию офицеров погранслужбы и специалистов по регистрации лиц, а Польша по запросу Хельсинки пошлет военных советников. На фоне искусственного нагнетания напряженности, включая заявления Варшавы о готовящейся гибридной атаке на границы, власти новоиспеченного члена НАТО в последние дни заблокировали работу большинства пропускных пунктов. 29 ноября Россия получила ноту о намерении закрыть с 30 ноября последний работающий КПП.

Мнения экспертов

Научный сотрудник Центра Северной Европы отдела страновых исследований ИЕ РАН Роман Плюснин:

«Напряженность на российско-финской границе нарастает. И нарастает только за счет действий со стороны финнов. Едва ли Финляндия будет втягиваться в конфликт с Россией в ближайшее время, пока там не налажена инфраструктура НАТО, но почва для будущих провокаций тут, безусловно, подготавливается. Финляндия стала фронтиром НАТО и уже, очевидно, не проводит суверенную политику».

Кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов:

«Финляндия стала полноправным государством — членом недружественного по отношению к России военно-политического блока НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого она придерживалась 75 лет. Поэтому всякие пограничные действия продиктованы не только спецификой ее национальной политики, но и потребностями всего альянса. Но не стоит ожидать какой-либо эскалации на границе с учетом того, что прямого конфликта России и НАТО по факту и нет. Прибытие пограничников из агентства Frontex и военных советников из Польши призвано, наверное, все-таки усилить контроль за действиями Финляндии и удостовериться, что они делают всё правильно. В Финляндии, как и в России, проживает большое количество людей, которые имеют родственников в двух странах, и их передвижение теперь стало как минимум затруднительным. В связи с этими и другими вопросами Кремль выразил недовольство, и на это есть объективные причины. Однако не стоит уповать на вероятность, высказанную официальными лицами Варшавы, так как в ее политических кругах часто нагнетают информационную среду».

Финский политолог Йохан Бекман:

«Да, сейчас растет напряжение на границе. Я думаю, что это, конечно, в интересах США и НАТО. И закрытые границы — это требования Вашингтона. Напомню, что именно в эти дни Финляндия намерена подписать двусторонний договор с ВС США по поводу передачи территории для размещения американских баз, после чего Штаты начнут вводить войска. А что касается беженцев, то это просто придуманная причина, потому что их там очень мало. Сейчас развивают версию о том, что якобы страна стала жертвой русской вооруженной гибридной агрессии. Напомню, что в 2016 году в Финляндию прибыло из Швеции более 30 тыс. беженцев. Тогда никто не говорил, что надо закрыть границу и это гибридная операция против республики. То есть получается, что если беженцы придут из Швеции — это нормально, а если из России — это ненормально. Это паранойя и истерия. Закрытие границ — это грубое нарушение прав человека и международного права. С этим согласны в том числе и финские эксперты».