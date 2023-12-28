«У оппозиции в Сербии был расчет на больший размах протестов после выборов»

Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада и сохранит прямое авиасообщение с Москвой, заявил «Известиям» посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, товарооборот между нашими странам по итогам этого года составит около $3 млрд. При этом в следующем — Москва надеется на визит главы МИД Сербии Ивицы Дачича в РФ. Дипломат также допустил, что вскоре интенсивность антиправительственных митингов может снизиться. На этом фоне посольство РФ не считает необходимым рекомендовать россиянам не посещать Сербию. Что касается косовской проблемы, то Запад, по мнению Александра Боцан-Харченко, не допустит начала вооруженного столкновения между Белградом и Приштиной.

«Через Белград можно очень сильно влиять на республиканскую власть»

— С 18 декабря в Сербии проходят протесты, организованные прозападной оппозицией, несогласной с итогами парламентских и муниципальных выборов в стране. Особо крупные демонстрации — в Белграде. В ночь на 25 декабря протестующие попытались захватить мэрию столицы. Руководство страны утверждает, что на внутренние дела Сербии пытаются влиять иностранные спецслужбы, а о готовящихся беспорядках сербов предупредила Россия. Спецслужбы каких стран могут стоять за протестами в Сербии?

— Такая информация есть, в ней нет ничего удивительного, но в данном случае она не для разглашения с моей стороны. Но дело не в том, чтобы привести какие-то факты и назвать какие-то службы. Суть в том, что у Запада есть такой опыт, есть много конкретных примеров. В первую очередь украинский евромайдан. Конечно, западники в этом участвуют и они это организовывают. Надеюсь, власти в Сербии отстоят и сохранят стабильность.

Но даже на такой [небольшой] размах нужны финансовые средства. Протестующих подпитывают и подкармливают — и в прямом и в переносном смысле. Плюс — организация, заявления [представителей] Запада, контакты с оппозиционерами, стимулирование их к протестам уже накануне выборов. Практически полгода они занимались протестной деятельностью под разными предлогами.

— Чего добивается Запад, поддерживая оппозицию?

— Речь идет о том, чтобы какая-то оппозиционная группа (в данном случае ставка на Белград) подтачивала позиции президента Сербии Александра Вучича в отношении антироссийских санкций и Косово и заставляла его путем давления изменить подход: примкнуть к санкциям и пойти на постепенное признание (сначала де-факто, а затем де-юре) Косово как независимого государства. Именно такие — достаточно простые — планы вынашивает Запад. Хотя Сербия небольшая страна, в регионе она — лидер, и для Запада с любой точки зрения — политической, моральной — очень важно поставить Сербию в ряд послушных государств и прихлебателей.

— Но разве суть «цветной революции» не в том, чтобы свергнуть власть, а не просто надавить на нее?

— Поделюсь с вами своими соображениями о том, как я понимаю ситуацию. Думаю, у них нет планов одним ударом добиться [смены власти] в Сербии. Почему? По нескольким причинам. Одна из них — это Балканы, и тут не может не быть понимания того, насколько это опасно. Еще не так много времени прошло с войн, которые здесь были в 1990-х, и тут сохраняется напряженность. Реального примирения до сих пор нет. Они боятся затевать тут какой-то очередной кризис, поскольку это может иметь более широкие негативные последствия для самих западников — в первую очередь для ЕС.

Второе — все-таки учитывается реальное положение власти, в частности, президента Александра Вучича и лидирующей партии. Степень поддержки показывает, что «решить» всё одним махом невозможно, поскольку власть опирается на большинство. К слову, по этой причине у оппозиции в Сербии явно был расчет на больший размах протестов после выборов.

Однако я не хочу сейчас забегать вперед и заниматься самоуспокоением, потому что протесты еще не закончились. Они будут продолжаться. Но сразу оговорюсь, что это не значит, что ситуация не находится под контролем. Хотя она опасная, но под контролем. Повторюсь, расчет на то, что в результате более широких протестов [удастся] добиться для оппозиции кресла в белградской администрации, ее исполнительных органах. Это существенно, потому что через Белград можно очень сильно влиять на республиканскую власть.

— В 2018, 2019 или 2020 годах в Сербии тоже проходили масштабные антиправительственные протесты. В чем разница тех митингов и нынешних? За протестами тех лет стоят те же силы, что и сейчас?

— Да, Запад, конечно, их подзуживал. И хотя внешне нынешний размах не такой, какой был до этого, в данном случае ставки выше. Если говорить о Западе, речь в принципе идет о геополитическом вопросе. Это уплотнение санкций против Российской Федерации. Сербия — это для них слабое звено в любом отношении. Поэтому если сравнивать активность нынешних протестов с 2018 годом нынешние протесты будут проходить с большей яростью. Посмотрим.

— Сойдут ли протесты на нет или они будут расширяться?

— Говорить о том, что они сойдут на нет, пока явно преждевременно, но насколько они будут расширяться — вопрос. Хочется надеяться, что к воскресенью (31 декабря. — «Известия».) они исчерпают свои возможности. Хотя, может быть, сейчас поднаберут еще людей. Были же комментарии о том, что очень многие даже не понимают, зачем они пришли.

— Стоит ли россиянам воздержаться от поездок в Сербию?

— В любом случае надо проявлять осторожность, но высказываться за то, что в предстоящий период не стоит ездить в Сербию, я бы не стал. В целом по Сербии стабильная обстановка.

«Переговоров на предмет новых форматов по Косово нет»

— ЕС в открытую требует от Сербии признания независимости Косово. У нас есть информация, что в руководстве Сербии, в частности, МИД, хотели бы переместить переговоры по урегулированию отношений с Косово на площадку ООН и якобы это уже давно обсуждается с Россией. Ведутся ли с РФ подобные переговоры?

— Нет, сейчас подобных переговоров не ведется. Тема Косово остается на повестке дня Совбеза ООН. Естественно, там есть контакты и дискуссии по Косово и периодически проводятся тематические заседания. Тем более в Косово остается миссия ООН и, что самое главное, остается в силе резолюция 1244 Совета Безопасности, которая является базовой и никем не отмененной. Если мы хотим результативных переговоров и устойчивого урегулирования, надо возвращаться к букве этой резолюции и в ее рамках вести переговоры. Разумеется, поскольку это резолюция Совета Безопасности, такие переговоры должны проводиться под эгидой или в контексте Организации Объединенных Наций с участием прежде всего постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это естественный формат, вытекающий из всего урегулирования. Он привел бы, наверное, к сдвигам и прогрессу, хоть и не быстрому. Но пока об этом речи нет, поскольку западники ухватились за формат диалога Белград – Приштина по нормализации отношений под эгидой Евросоюза.

— Но просит ли Сербия поддержку России в этом вопросе?

— Сейчас Сербия принимает во внимание все нынешние обстоятельства в более широком плане, которые показывают, что Косово при сохранении взрывоопасности проблемы — это далеко не первостепенный вопрос в международной повестке. Она продолжает говорить о своей приверженности переговорам и участвовать в них под эгидой Евросоюза, но, в моем понимании, не рассчитывая ни на какое продвижение, поскольку основные договоренности, которые жизненно необходимы сербам, достигнуты уже 10 лет назад, но они не реализуются (речь идет о Брюссельских соглашениях. — «Известия»). А Приштина при попустительстве Евросоюза и Запада в целом продолжает делать всё, чтобы взять под контроль населенный сербами север Косово.

Наш министр Сергей Лавров говорил, что новые условия позволят решить многие застарелые конфликты. Считаю, что сюда относится и Косово. Этот вопрос должен и может быть решен прежде всего в интересах Сербии, потому что Косово — это часть Сербии.

— Возможна ли широкомасштабная война вокруг Косово?

— Я думаю, что вспышки конфликтов — да, обострения — да, не исключено кровопролитие. Но Запад, который имеет там миссию и контролирует ситуацию в Косово, широкой войны не допустит, потому что это уже было бы для Евросоюза контрпродуктивно и неподъемно. Для Запада, будь то Евросоюз, Вашингтон или НАТО, самое важное — сохранить перманентную предкризисную ситуацию, которая позволяет всё время оказывать давление на Белград.

— Выгодно ли НАТО включение Сербии в Североатлантический альянс?

— Для НАТО небольшие страны не дают прибыток в военно-техническом смысле. Но они дают в политическом (поэтому идет расширение) и в плане предоставления своей инфраструктуры для НАТО, приближая тем самым ее к нашим границам. То же самое можно сказать о любой стране в регионе Балкан.

Что касается Сербии, это нейтральная страна, что утверждено на уровне парламента. Это позиция президента. Он фактически в первых строчках, говоря о своих подходах, об этом заявляет. Даже если они действительно заинтересованы [во включении Сербии в НАТО], то по двум причинам: первая общеизвестна — просто как часть расширения альянса. И второе — это полностью закроет ту страницу, когда была агрессия. Сербия стала частью НАТО, то есть это пройденный этап: «как бы договорились, это не болезненная часть отношений Сербии и Запада, всё решено полюбовно, тема закрыта». К этому они всё время и призывают в своих заявлениях. На самом деле за этими словами, вроде бы приятными, стоит перечеркивание истории, огромной национальной беды, жертв, фактического уничтожения экономики страны.

«Не вижу каких-то признаков, которые бы говорили о том, что позиция Сербии могла бы измениться»

— Ведется ли сейчас подготовка к возможным переговорам президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича?

— Сейчас официально на повестке дня этой темы нет, хотя контакты, конечно, сохраняются. 25 декабря я был у Вучича и передавал поздравительное послание Владимира Путина по случаю Нового года и Рождества. Оно было очень содержательным и отразило желание двигаться дальше вперед, чтобы развивать отношения. Сербия для нас — дружественная, братская страна.

— А готовятся ли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с сербским коллегой Ивицей Дачичем? В 2023 году визит Дачича в РФ так и не состоялся.

— Действительно, и об этом наш министр говорил, приглашение [в Россию] имеется. Были обстоятельства, которые не позволили реализовать это приглашение, несмотря на планы министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. К тому же он сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание этого комитета было бы крайне востребовано и актуально — его давно не было. Необходимо скоординировать планы между различными структурами, министерствами, ведомствами, участниками нашего взаимодействия. Он хотел совместить свою поездку по приглашению Сергея Лаврова со встречей с сопредседателем межправкомиссии — с нашей стороны это министр экономического развития Максим Решетников.

К сожалению, такие планы не позволила реализовать предвыборная ситуация, учитывая, что Ивица Дачич — председатель Социалистической партии Сербии, одной из ведущих политсил страны, которая считается главным партнером и союзников партии Александра Вучича. Он был целиком погружен в предвыборные дела. Но также было новогоднее поздравление от Сергея Лаврова Ивице Дачичу, в котором говорится, что приглашение остается открытым. О сроках пока ничего нельзя сказать, тем более в нынешней не вполне спокойной ситуации в Сербии.

— Уверена ли Россия, что Сербия после выборов не присоединится к санкциям Запада и не прекратит прямое авиасообщение с РФ?

— Я не вижу каких-то признаков, которые бы говорили о том, что позиция Сербии могла бы измениться. Кроме того, в отношении санкций это подтверждает президент страны. Для Сербии это неприемлемо. Это был важный элемент его позиции как до, так и после выборов. Никаких признаков нет, авиасообщение продолжает действовать успешно.

— Что удалось добиться в отношениях с Сербией в 2023 году?

— За прошедший год мы можем фиксировать определенный прогресс. Сербия остается предсказуемым партнером, с которым мы можем развивать взаимовыгодные отношения. Конкретные примеры — завершение масштабной реконструкции ГЭС «Джердап-1» специалистами АО «Силовые машины», расширение деятельности нашей совместной компании «НИС». Наша информационная работа дает много результатов, сохраняя теплое отношение сербов к России, народам нашей страны, и понимание того, что реально происходит вокруг Украины, наших подходов к международной проблематике в целом. Естественно, нельзя не гордиться тем, что мы продолжаем по восходящей поддерживать контакты в культурной и образовательной сферах. Это очень важно, потому что это крайне востребовано в Сербии, потенциал далеко не исчерпан. Возможности большие. Я считаю, что это одна из наших важных задач. Также у нас сохраняется союзническое взаимодействие по вопросу Косово, поскольку Россия постоянный член Совбеза ООН. Несмотря на ту перманентную ситуацию предкризиса, которую мы с вами обсудили, в пропасть эта ситуация не скатилась во многом благодаря российской дипломатии.

— Расширился ли товарооборот между странами?

— В этом году он чуть меньше, чем в прошлом. Я думаю, что он будет где-то около $3 млрд. Это тот уровень, за пределы которого мы бы могли выйти. Потенциал для этого имеется. Конечно, развитие сдерживает окружение Сербии, которое участвует в антироссийских санкциях.