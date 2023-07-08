Разворот на Запад: Сербия выбрала путь в ЕС

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич считает, что у Белграда нет другого пути, кроме как присоединиться к ЕС. Это противоречит словам президента страны Александра Вучича, который, используя довольно размытые формулировки, допустил вариант присоединения Сербии к какому-нибудь интеграционному проекту с участием Москвы. Какую позицию на самом деле занимает Белград, разбирались «Известия».

Самый успешный проект

«Свыше 65% нашей продукции экспортируется в ЕС. При поддержке ЕС осуществляем наши инфраструктурные программы и реализуем государственные инвестиции в школы, больницы, геронтологические центры и тому подобное. Весь наш регион может быть долгосрочно стабильным, лучше связанным и благополучным как член более широкой европейской семьи», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По ее словам, ЕС можно во многом упрекнуть, однако это самый успешный миротворческий проект всего человечества и членство в нем — стратегическая цель Сербии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Это заявление главы кабинета министров, возможно, не привлекло бы столько внимание, если бы оно не противоречило недавним словам президента Сербии Александра Вучича.

Выйти из-под доминирования

Обращаясь к нации 18 июня, глава государства заявил, что Белград в будущем может оказаться перед выбором между Евросоюзом и БРИКС. При этом Вучич добавил, что Брюссель не хочет видеть Сербию в составе Евросоюза.

«Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране. Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть менее четырех лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас», — пояснил президент.

Вучич отметил, что с этим вопросом может столкнуться молодое сербское поколение «через какие-то 10 или 20 лет». «Очевидно, что большое количество стран желают выйти из-под доминирования Запада», — добавил сербский лидер.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

По его словам, уровень верховенства закона в Сербии и экономическая ситуация в стране не сильно отстают от европейской. Вучич добавил, что БРИКС включает 3,2 млрд населения, а весь коллективный Запад со странами НАТО — около 950 млн населения. «Коллективный Запад намного теснее связан, намного ближе, чем БРИКС, который должен решить вопрос более тесных связей и внутренние противоречия. У БРИКС великое будущее, без сомнения», — резюмировал президент Сербии.

Он указал, что если к БРИКС присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет, Нигерия, Эфиопия, страны Латинской Америки, Иран, Бангладеш, то «в таком случае карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому».

Вучич добавил, что в настоящее время страны — члены БРИКС с 42,9% мирового населения производят 31% мирового ВВП и привлекут большое количество стран, которые «захотят выйти из-под плаща или сапога доминирования Запада, и это станет вопросом для будущих поколений сербов».

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Четыре главные цели

Европейский союз и США преследуют четыре главные внешнеполитические цели в своих отношениях с Сербией: сдерживание России, сдерживание Китая, нормализация сербско-косовских отношений и защита суверенитета Боснии и Герцеговины , отмечает старший научный сотрудник по вопросам политики в Европейском совете по международным отношениям Майда Руге.

— Ни у ЕС, ни у США нет недостатка в рычагах воздействия на Сербию. Страна интегрирована в западные экономические структуры, ведет большую часть своей торговли с ЕС и получает значительные прямые иностранные инвестиции из Евросоюза. Однако в течение многих лет страны Запада не добились больших успехов ни по одному из четырех вопросов. Политики ЕС и США могли бы изменить эту динамику, но маловероятно, что они это сделают, — считает эксперт.

По ее мнению, список достижений западных правительств невелик.

— Сербия пока отказывается участвовать во всех раундах санкций ЕС против России и не собирается менять курс по этому вопросу. Предполагается, что как страна — кандидат в ЕС Сербия будет придерживаться внешнеполитических позиций блока, но в последнее время их соблюдение в этой области упало до 45% по сравнению с 64% в 2020 году, — отметила специалист.

Международная военная миссия в Косово под руководством НАТО усиливает меры безопасности в Звечане Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Никогда не выступали против России

Во всех концептуальных документах о внешней политике Сербии зафиксированы четыре основных направления: евроинтеграция, развитие отношений с США, с Россией и Китаем. В этом смысле ничего не меняется полтора десятилетия , отмечает в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

По ее словам, то, что премьер-министр и президент, как, в общем, и сам кабинет министров Вучича, составлен из людей, которые по-разному ориентированы с точки зрения своих внешнеполитических предпочтений, связано с необходимостью маневрировать между противоречиями и амбициями ключевых международных акторов.

— Президент в этой связке логически занимает позицию, которая будет позитивно воспринята максимальным числом электората. Он редко позволяет себе какие-то резкие высказывания, особенно в отношении внешнеполитической ориентации Сербии, почти всегда использует довольно расплывчатые формулировки. Если их поставить в один ряд, они часто друг с другом не стыкуются, — подчеркивает политолог.

Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Это такое политическое амплуа, уверена Энтина. Что касается кабинета министров — и нынешнего, и предыдущих, то в нем по обыкновению присутствуют министры из числа евроатлантистов, людей, которые придерживаются евроинтеграции. Но также в кабинете есть люди, которые считают, что нужно приоритетно развивать отношения с Россией. Таким образом, за счет этой игры в том числе реализуется и стратегия четырех направлений внешней политики Сербии , полагает балканист.

По мнению специалиста, можно с уверенностью утверждать, что никаких кардинальных изменений в области внешней политики Сербии в обозримом будущем не произойдет.

— Страна точно так же будет продолжать диалог по сближению с ЕС. Но вместе с тем будет вести и диалог, направленный на углубление и диверсификацию отношений с Евразийским союзом, Россией, Китаем. Сегодня Россия ничего стратегического сербам не предлагает. Возможно, ситуация изменится в будущем. Собственно говоря, Вучич говорит о том, что, возможно, Сербия когда-то будет в одном интеграционном проекте с Россией, он именно это и имеет в виду, — считает профессор НИУ ВШЭ.

По ее словам, будет предложение — будет и понимание, как его логистически и инфраструктурно оформить. Сербия имеет довольно плотные экономические отношения как с интеграционным объединением ЕАЭС, так и со всеми его странами-участницами по отдельности. В этом смысле сербы максимально используют те выгоды и прерогативы, которые им предоставляют, включая многостороннее взаимодействие в интеграционных объединениях, в которых участвует РФ , пояснила балканист. При этом по периметру страна окружена странами, входящими в ЕС, соответственно, чтобы адекватно обеспечивать свое торгово-экономическое развитие, она обязана с ними сотрудничать, часто принимая правила игры.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Сербы действуют по ситуации, они исторически так делали, в отличие от абсолютного большинства государств юго-восточной Европы и в целом малых государств, которые исторически выстраивают свою политику на балансировании между великими державами. Надо отдать должное сербам, — отметила специалист.

Энтина добавила, что, даже оказываясь в очень сложном положении, сербы не выступали против России.

— Они исторически не подводили Россию. И то, как они ведут себя последние полтора года, подтверждает, что исторические императивы никуда не делись, они не забыты, они существуют, и это ключевой фактор отношений России и Сербии, а всё остальное меняется в соответствии с конъюнктурой — как для Москвы, так и для Белграда, — резюмировала эксперт.