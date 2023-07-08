Разворот на Запад: Сербия выбрала путь в ЕС
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич считает, что у Белграда нет другого пути, кроме как присоединиться к ЕС. Это противоречит словам президента страны Александра Вучича, который, используя довольно размытые формулировки, допустил вариант присоединения Сербии к какому-нибудь интеграционному проекту с участием Москвы. Какую позицию на самом деле занимает Белград, разбирались «Известия».
Самый успешный проект
«Свыше 65% нашей продукции экспортируется в ЕС. При поддержке ЕС осуществляем наши инфраструктурные программы и реализуем государственные инвестиции в школы, больницы, геронтологические центры и тому подобное. Весь наш регион может быть долгосрочно стабильным, лучше связанным и благополучным как член более широкой европейской семьи», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
По ее словам, ЕС можно во многом упрекнуть, однако это самый успешный миротворческий проект всего человечества и членство в нем — стратегическая цель Сербии.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Это заявление главы кабинета министров, возможно, не привлекло бы столько внимание, если бы оно не противоречило недавним словам президента Сербии Александра Вучича.
Выйти из-под доминирования
Обращаясь к нации 18 июня, глава государства заявил, что Белград в будущем может оказаться перед выбором между Евросоюзом и БРИКС. При этом Вучич добавил, что Брюссель не хочет видеть Сербию в составе Евросоюза.
«Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране. Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть менее четырех лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас», — пояснил президент.
Вучич отметил, что с этим вопросом может столкнуться молодое сербское поколение «через какие-то 10 или 20 лет». «Очевидно, что большое количество стран желают выйти из-под доминирования Запада», — добавил сербский лидер.
По его словам, уровень верховенства закона в Сербии и экономическая ситуация в стране не сильно отстают от европейской. Вучич добавил, что БРИКС включает 3,2 млрд населения, а весь коллективный Запад со странами НАТО — около 950 млн населения. «Коллективный Запад намного теснее связан, намного ближе, чем БРИКС, который должен решить вопрос более тесных связей и внутренние противоречия. У БРИКС великое будущее, без сомнения», — резюмировал президент Сербии.
Он указал, что если к БРИКС присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет, Нигерия, Эфиопия, страны Латинской Америки, Иран, Бангладеш, то «в таком случае карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому».
Вучич добавил, что в настоящее время страны — члены БРИКС с 42,9% мирового населения производят 31% мирового ВВП и привлекут большое количество стран, которые «захотят выйти из-под плаща или сапога доминирования Запада, и это станет вопросом для будущих поколений сербов».
Президент Сербии Александр Вучич
Четыре главные цели
Европейский союз и США преследуют четыре главные внешнеполитические цели в своих отношениях с Сербией: сдерживание России, сдерживание Китая, нормализация сербско-косовских отношений и защита суверенитета Боснии и Герцеговины, отмечает старший научный сотрудник по вопросам политики в Европейском совете по международным отношениям Майда Руге.
— Ни у ЕС, ни у США нет недостатка в рычагах воздействия на Сербию. Страна интегрирована в западные экономические структуры, ведет большую часть своей торговли с ЕС и получает значительные прямые иностранные инвестиции из Евросоюза. Однако в течение многих лет страны Запада не добились больших успехов ни по одному из четырех вопросов. Политики ЕС и США могли бы изменить эту динамику, но маловероятно, что они это сделают, — считает эксперт.
По ее мнению, список достижений западных правительств невелик.
— Сербия пока отказывается участвовать во всех раундах санкций ЕС против России и не собирается менять курс по этому вопросу. Предполагается, что как страна — кандидат в ЕС Сербия будет придерживаться внешнеполитических позиций блока, но в последнее время их соблюдение в этой области упало до 45% по сравнению с 64% в 2020 году, — отметила специалист.
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Никогда не выступали против России
Во всех концептуальных документах о внешней политике Сербии зафиксированы четыре основных направления: евроинтеграция, развитие отношений с США, с Россией и Китаем. В этом смысле ничего не меняется полтора десятилетия, отмечает в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
По ее словам, то, что премьер-министр и президент, как, в общем, и сам кабинет министров Вучича, составлен из людей, которые по-разному ориентированы с точки зрения своих внешнеполитических предпочтений, связано с необходимостью маневрировать между противоречиями и амбициями ключевых международных акторов.
— Президент в этой связке логически занимает позицию, которая будет позитивно воспринята максимальным числом электората. Он редко позволяет себе какие-то резкие высказывания, особенно в отношении внешнеполитической ориентации Сербии, почти всегда использует довольно расплывчатые формулировки. Если их поставить в один ряд, они часто друг с другом не стыкуются, — подчеркивает политолог.
Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича
Это такое политическое амплуа, уверена Энтина. Что касается кабинета министров — и нынешнего, и предыдущих, то в нем по обыкновению присутствуют министры из числа евроатлантистов, людей, которые придерживаются евроинтеграции. Но также в кабинете есть люди, которые считают, что нужно приоритетно развивать отношения с Россией. Таким образом, за счет этой игры в том числе реализуется и стратегия четырех направлений внешней политики Сербии, полагает балканист.
По мнению специалиста, можно с уверенностью утверждать, что никаких кардинальных изменений в области внешней политики Сербии в обозримом будущем не произойдет.
— Страна точно так же будет продолжать диалог по сближению с ЕС. Но вместе с тем будет вести и диалог, направленный на углубление и диверсификацию отношений с Евразийским союзом, Россией, Китаем. Сегодня Россия ничего стратегического сербам не предлагает. Возможно, ситуация изменится в будущем. Собственно говоря, Вучич говорит о том, что, возможно, Сербия когда-то будет в одном интеграционном проекте с Россией, он именно это и имеет в виду, — считает профессор НИУ ВШЭ.
По ее словам, будет предложение — будет и понимание, как его логистически и инфраструктурно оформить. Сербия имеет довольно плотные экономические отношения как с интеграционным объединением ЕАЭС, так и со всеми его странами-участницами по отдельности. В этом смысле сербы максимально используют те выгоды и прерогативы, которые им предоставляют, включая многостороннее взаимодействие в интеграционных объединениях, в которых участвует РФ, пояснила балканист. При этом по периметру страна окружена странами, входящими в ЕС, соответственно, чтобы адекватно обеспечивать свое торгово-экономическое развитие, она обязана с ними сотрудничать, часто принимая правила игры.
— Сербы действуют по ситуации, они исторически так делали, в отличие от абсолютного большинства государств юго-восточной Европы и в целом малых государств, которые исторически выстраивают свою политику на балансировании между великими державами. Надо отдать должное сербам, — отметила специалист.
Энтина добавила, что, даже оказываясь в очень сложном положении, сербы не выступали против России.
— Они исторически не подводили Россию. И то, как они ведут себя последние полтора года, подтверждает, что исторические императивы никуда не делись, они не забыты, они существуют, и это ключевой фактор отношений России и Сербии, а всё остальное меняется в соответствии с конъюнктурой — как для Москвы, так и для Белграда, — резюмировала эксперт.