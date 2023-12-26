Протест не пройден: Западу не удастся дестабилизировать ситуацию в Сербии
У прозападной сербской оппозиции, пытающейся дестабилизировать ситуацию в стране, нет широкой общественной поддержки, поэтому ей не удастся оказать существенное влияние на политическую ситуацию в стране, сказали «Известиям» опрошенные эксперты. С 18 декабря в Белграде проходят многотысячные антиправительственные митинги с требованием пересмотра итогов парламентских и муниципальных выборов. 24 декабря протестующие попытались силой захватить мэрию столицы. 25 декабря президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич встретились с послом РФ в стране Александром Боцан-Харченко. И в Сербии, и в России признают: налицо попытка организации «цветной революции».
Неоднозначные итоги выборов в Белграде
С момента оглашения предварительных итогов выборов в парламент и органы местного самоуправления, состоявшихся 17 декабря, прошла неделя. Акции протеста, организованные проигравшей оппозиционной коалицией «Сербия против насилия», набирают силу. Блок «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» получил более 46% голосов, оппозиция — в два раза меньше (23,7%). Президент страны уже объявил, что новое правительство, в которое, вероятно, войдет Социалистическая партия Сербии, набравшая около 6,5% поддержки, сформируется в конце февраля 2024 года.
Но если на уровне страны всё кажется понятно, в Белграде коалиция Александра Вучича одержала победу с минимальным отрывом: 37,5 против 34,4%. Оппозиция предсказуемо не признала результаты голосования, объявив, что выборы были сфальсифицированы. Противники сербского президента заявили, что представители власти завозили в столицу лояльных власти избирателей из других городов и даже соседнего региона — Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Лидеры оппозиции Мирослав Алексич и Мариника Тепич уже на следующий день после выборов вывели сотни людей на улицы под лозунгами «Мы не позволим украсть наши голоса!». Мобилизовалась студенческая организация «Борьба»: ее активисты в течение нескольких дней блокировали движение в центре Белграда.
Евросоюз тут же поддержал выводы о фальсификации выборов, сославшись на заключения наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, которые сообщали о «вбросах» и «покупке» голосов на муниципальных выборах в сербской столице. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что избирательный процесс в Сербии требует «ощутимого улучшения и дальнейших реформ». К его словам присоединился, в частности, МИД Германии. В Госдепе США призвали Сербию сотрудничать с ОБСЕ для расследования возможных нарушений на выборах. К слову, наблюдатели от России — члены Центрального избирательного комитета Павел Андреев и Людмила Маркина — сообщали «Известиям», что не зафиксировали нарушений на посещенных ими участках.
К слову, 17 декабря состоялись уже третьи выборы за последние 3,5 года. Изначально выборы в парламент должны были пройти в апреле 2026 года, однако президент Сербии Александр Вучич 1 ноября распустил народную скупщину и назначил их на конец этого года.
Свое решение он объяснил необходимостью сохранить мир, стабильность, а также сплоченность в Сербии. Перед этим страну сотрясали крупные антиправительственные протесты. Многотысячные демонстрации начались после того, как в мае 13-летний подросток в Белграде открыл стрельбу в школе, из-за чего погибли восемь человек. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь человек в общине Младеновац, входящей в городской округ Белграда.
Угроза «цветной революции»
Реакция на Западе, вероятно, приободрила сербских протестующих. Многотысячная толпа несколько дней осаждала здание избирательной комиссии, требуя проведения повторных выборов в парламент Белграда. В воскресенье, 24 декабря, протестующие попытались штурмом взять мэрию города. Демонстранты с флагштоками снесли дверь и разбили окно. В ход также шли камни и файеры, однако полиции удалось не допустить прорыва протестующих внутрь.
Чтобы остановить демонстрантов, силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В вечернем обращении президент Сербии Александр Вучич призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем и «речи о революции не идет». В МВД позже сообщили, что в итоге пострадало восемь полицейских и было задержано 38 нарушителей.
Власти Сербии заявили об угрозе «цветной революции». Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал беспорядки майданизацией. «Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, значит, вы разрушите государство, которое завтра не сможет защитить даже людей, за которых, по вашему мнению, вы должны бороться», — обратился к демонстрантам Шапич. А премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что о готовящихся беспорядках сербские власти проинформировали российские спецслужбы. «В Сербии не будет нового Майдана», — заявила она.
Акции протеста продолжились 25 декабря. Согласно информации в СМИ, около 2–3 тыс. сторонников прозападной оппозиции блокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией в Белграде.
Активисты «Борьбы» объявили о планах блокировать здания министерства госуправления, МИД Сербии и местного самоуправления. Сообщалось, что к протестующим присоединятся активисты из города Нови-Сад, второго по величине в стране. На фоне протестов утром президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич встретились с российским послом в стране Александром Боцан-Харченко. По итогам переговоров с сербскими политиками дипломат отметил, что западные страны постараются поддержать оппозицию, а протесты продолжатся.
Президент Сербии Александр Вучич
«Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад — и это главное — все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжаться. Как долго, сказать трудно», — отметил он.
По словам российского посла, протесты в Сербии были организованы по технологиям «майданных революций», чтобы привести к власти оппозицию. Но «никакие майданные схемы не пройдут» благодаря противодействию этим действиям, пояснил он.
— Запад действует по тем же схемам и лекалам. Одно и то же. Тут никакой выдумки нет, — заявил Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос «Известий». — Заблаговременно до выборов начинается раскручивание сценария сначала с протестами, а потом подталкивание к внеочередным выборам.
Комментируя ситуацию вокруг выборов Сербии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Москве не сомневаются, что власти смогут обеспечить в стране законность. «У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры», — сказал официальный представитель Кремля 25 декабря. При этом он подчеркнул: РФ не намерена вмешиваться во внутренние дела Сербии.
Тот факт, что с российским послом встретилось руководство страны, — положительный момент в двусторонних отношениях. Это свидетельствует о том, что Александр Вучич, по сути, захотел лично поблагодарить РФ за предоставление информации о попытке «цветной революции», заметил эксперт по Балканам Дарко Тодоровски. Кроме того, это важный сигнал для западных посольств и сербских партий, которые выступают за плотное сотрудничество с Россией, относительно того, какой политики в дальнейшем будет придерживаться Белград, добавил эксперт.
Несмотря на то что Сербия стремится вступить в ЕС, это государство не намерено ради этого отказываться от довольно близких отношений с РФ. Белград отказался после начала СВО вводить какие-либо антироссийские санкции, продолжает развивать торговые связи с Москвой, занимает нейтральную позицию относительно украинского конфликта и не планирует вступать в НАТО.
Что будет с протестами
Эксперты cчитают, что предположения о подготовке возможной «цветной революции» в Сербии вполне реальны. Профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева отметила, что сербская оппозиция изначально пользовалась политической поддержкой Запада.
— Безусловно, присутствие Запада [в сербских протестах] есть, потому что создание [оппозиционной] коалиции «Сербия против насилия», естественно, поддерживалось всеми западными структурами. И неслучайно в первые же дни после внеочередных выборов и посольство американское, и европейские структуры, включая [главу дипломатии ЕС Жозепа] Борреля, сразу же стали говорить о нарушениях, о возможности переголосования», — отметила Пономарева в разговоре с «Известиями».
Корреспондент портала «Балканист» Кирилл Борщов отмечает, что антиправительственные протесты были ожидаемы.
— Еще до выборов они пробрасывали заявления, что «власть готовится украсть выборы и, если мы не получим достаточное количество голосов, мы их оспорим». Но выборы 17 декабря прошли относительно спокойно. Ни сама оппозиция в день голосования, ни западные наблюдатели, которых было около 400, не зафиксировали никаких серьезных нарушений, — заявил он «Известиям». — Но когда оппозиция поняла, что она в итоге проиграла выборы на уровне Белграда, обойма прозападных сил вышла на улицы.
Эксперты полагают, что, вероятнее всего, сербские власти вскоре справятся с протестами, поскольку у них нет широкой общественной поддержки.
— С моей точки зрения, они не должны расшириться, поскольку базы, имевшей место в другие протестные годы, нет. Александра Вучича многие не поддерживают, особенно что касается его позиции по Косово, но пока не всё общество готово выходить ради этого на улицы, — пояснила Елена Пономарева.
Кирилл Борщов согласен с тем, что считать данные протесты отражением точки зрения большинства нельзя. Оппозиция на всех уровнях получила чуть больше 20%, а у действующей коалиции — более 40%, не говоря уже о других партиях, не поддерживающих ни власть, ни оппозицию, которые набрали значительное число голосов, заметил аналитик.