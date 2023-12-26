Протест не пройден: Западу не удастся дестабилизировать ситуацию в Сербии

У прозападной сербской оппозиции, пытающейся дестабилизировать ситуацию в стране, нет широкой общественной поддержки, поэтому ей не удастся оказать существенное влияние на политическую ситуацию в стране, сказали «Известиям» опрошенные эксперты. С 18 декабря в Белграде проходят многотысячные антиправительственные митинги с требованием пересмотра итогов парламентских и муниципальных выборов. 24 декабря протестующие попытались силой захватить мэрию столицы. 25 декабря президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич встретились с послом РФ в стране Александром Боцан-Харченко. И в Сербии, и в России признают: налицо попытка организации «цветной революции».

Неоднозначные итоги выборов в Белграде

С момента оглашения предварительных итогов выборов в парламент и органы местного самоуправления, состоявшихся 17 декабря, прошла неделя. Акции протеста, организованные проигравшей оппозиционной коалицией «Сербия против насилия», набирают силу. Блок «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» получил более 46% голосов, оппозиция — в два раза меньше (23,7%). Президент страны уже объявил, что новое правительство, в которое, вероятно, войдет Социалистическая партия Сербии, набравшая около 6,5% поддержки, сформируется в конце февраля 2024 года.

Но если на уровне страны всё кажется понятно, в Белграде коалиция Александра Вучича одержала победу с минимальным отрывом: 37,5 против 34,4%. Оппозиция предсказуемо не признала результаты голосования, объявив, что выборы были сфальсифицированы. Противники сербского президента заявили, что представители власти завозили в столицу лояльных власти избирателей из других городов и даже соседнего региона — Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Лидеры оппозиции Мирослав Алексич и Мариника Тепич уже на следующий день после выборов вывели сотни людей на улицы под лозунгами «Мы не позволим украсть наши голоса!». Мобилизовалась студенческая организация «Борьба»: ее активисты в течение нескольких дней блокировали движение в центре Белграда.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Евросоюз тут же поддержал выводы о фальсификации выборов, сославшись на заключения наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, которые сообщали о «вбросах» и «покупке» голосов на муниципальных выборах в сербской столице. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что избирательный процесс в Сербии требует «ощутимого улучшения и дальнейших реформ». К его словам присоединился, в частности, МИД Германии. В Госдепе США призвали Сербию сотрудничать с ОБСЕ для расследования возможных нарушений на выборах. К слову, наблюдатели от России — члены Центрального избирательного комитета Павел Андреев и Людмила Маркина — сообщали «Известиям», что не зафиксировали нарушений на посещенных ими участках.

К слову, 17 декабря состоялись уже третьи выборы за последние 3,5 года. Изначально выборы в парламент должны были пройти в апреле 2026 года, однако президент Сербии Александр Вучич 1 ноября распустил народную скупщину и назначил их на конец этого года.

Свое решение он объяснил необходимостью сохранить мир, стабильность, а также сплоченность в Сербии. Перед этим страну сотрясали крупные антиправительственные протесты. Многотысячные демонстрации начались после того, как в мае 13-летний подросток в Белграде открыл стрельбу в школе, из-за чего погибли восемь человек. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь человек в общине Младеновац, входящей в городской округ Белграда.

Угроза «цветной революции»

Реакция на Западе, вероятно, приободрила сербских протестующих. Многотысячная толпа несколько дней осаждала здание избирательной комиссии, требуя проведения повторных выборов в парламент Белграда. В воскресенье, 24 декабря, протестующие попытались штурмом взять мэрию города. Демонстранты с флагштоками снесли дверь и разбили окно . В ход также шли камни и файеры, однако полиции удалось не допустить прорыва протестующих внутрь.



Чтобы остановить демонстрантов, силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В вечернем обращении президент Сербии Александр Вучич призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем и «речи о революции не идет». В МВД позже сообщили, что в итоге пострадало восемь полицейских и было задержано 38 нарушителей.

Власти Сербии заявили об угрозе «цветной революции». Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал беспорядки майданизацией. «Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, значит, вы разрушите государство, которое завтра не сможет защитить даже людей, за которых, по вашему мнению, вы должны бороться», — обратился к демонстрантам Шапич. А премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что о готовящихся беспорядках сербские власти проинформировали российские спецслужбы. «В Сербии не будет нового Майдана», — заявила она.

Акции протеста продолжились 25 декабря. Согласно информации в СМИ, около 2–3 тыс. сторонников прозападной оппозиции блокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией в Белграде.

Активисты «Борьбы» объявили о планах блокировать здания министерства госуправления, МИД Сербии и местного самоуправления. Сообщалось, что к протестующим присоединятся активисты из города Нови-Сад , второго по величине в стране. На фоне протестов утром президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич встретились с российским послом в стране Александром Боцан-Харченко. По итогам переговоров с сербскими политиками дипломат отметил, что западные страны постараются поддержать оппозицию, а протесты продолжатся.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

«Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад — и это главное — все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжаться. Как долго, сказать трудно» , — отметил он.

По словам российского посла, протесты в Сербии были организованы по технологиям «майданных революций», чтобы привести к власти оппозицию. Но «никакие майданные схемы не пройдут» благодаря противодействию этим действиям, пояснил он.

— Запад действует по тем же схемам и лекалам. Одно и то же. Тут никакой выдумки нет, — заявил Александр Боцан-Харченко , отвечая на вопрос «Известий». — Заблаговременно до выборов начинается раскручивание сценария сначала с протестами, а потом подталкивание к внеочередным выборам.

Комментируя ситуацию вокруг выборов Сербии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Москве не сомневаются, что власти смогут обеспечить в стране законность. « У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры», — сказал официальный представитель Кремля 25 декабря. При этом он подчеркнул: РФ не намерена вмешиваться во внутренние дела Сербии.

Тот факт, что с российским послом встретилось руководство страны, — положительный момент в двусторонних отношениях. Это свидетельствует о том, что Александр Вучич, по сути, захотел лично поблагодарить РФ за предоставление информации о попытке «цветной революции», заметил эксперт по Балканам Дарко Тодоровски. Кроме того, это важный сигнал для западных посольств и сербских партий, которые выступают за плотное сотрудничество с Россией, относительно того, какой политики в дальнейшем будет придерживаться Белград, добавил эксперт.

Несмотря на то что Сербия стремится вступить в ЕС, это государство не намерено ради этого отказываться от довольно близких отношений с РФ. Белград отказался после начала СВО вводить какие-либо антироссийские санкции, продолжает развивать торговые связи с Москвой, занимает нейтральную позицию относительно украинского конфликта и не планирует вступать в НАТО.

Что будет с протестами

Эксперты cчитают, что предположения о подготовке возможной «цветной революции» в Сербии вполне реальны. Профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева отметила, что сербская оппозиция изначально пользовалась политической поддержкой Запада.

— Безусловно, присутствие Запада [в сербских протестах] есть, потому что создание [оппозиционной] коалиции «Сербия против насилия», естественно, поддерживалось всеми западными структурами. И неслучайно в первые же дни после внеочередных выборов и посольство американское, и европейские структуры, включая [главу дипломатии ЕС Жозепа] Борреля, сразу же стали говорить о нарушениях, о возможности переголосования », — отметила Пономарева в разговоре с «Известиями».

Фото: Global Look Press/IMAGO

Корреспондент портала «Балканист» Кирилл Борщов отмечает, что антиправительственные протесты были ожидаемы.

— Еще до выборов они пробрасывали заявления, что «власть готовится украсть выборы и, если мы не получим достаточное количество голосов, мы их оспорим» . Но выборы 17 декабря прошли относительно спокойно. Ни сама оппозиция в день голосования, ни западные наблюдатели, которых было около 400, не зафиксировали никаких серьезных нарушений, — заявил он «Известиям». — Но когда оппозиция поняла, что она в итоге проиграла выборы на уровне Белграда, обойма прозападных сил вышла на улицы.

Эксперты полагают, что, вероятнее всего, сербские власти вскоре справятся с протестами, поскольку у них нет широкой общественной поддержки.

— С моей точки зрения, они не должны расшириться, поскольку базы, имевшей место в другие протестные годы, нет. Александра Вучича многие не поддерживают, особенно что касается его позиции по Косово, но пока не всё общество готово выходить ради этого на улицы , — пояснила Елена Пономарева.