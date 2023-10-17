Туманный регион: зачем в ЕС опять заговорили о евроинтеграции Балкан

Расширение Евросоюза за счет государств Западных Балкан можно расценивать как попытку усиления геополитического влияния Германии на юго-востоке Европы , заявили «Известиям» эксперты. 16 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в Тирану на саммит западнобалканских стран (и одной частично признанной) для обсуждения перспективы евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии. Эксперты подчеркивают, что будущее этих стран в ЕС по-прежнему туманно. Единственное государство, способное стать членом ЕС в краткосрочной перспективе, — Черногория , считают они.

Германская империя

16 октября в Тиране состоялся IX саммит Берлинского процесса, на котором обсуждались перспективы евроинтеграции шести стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также частично признанного Косово. На встрече присутствовали руководители Евросоюза — главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Шарль Мишель . На саммит пригласили лидеров Германии и Франции — канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Впрочем, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Макрон приехать не смог, поэтому главным гостем албанской столицы стал именно Шольц .

Выступая в Тиране, глава немецкого правительства призвал к скорейшему включению западнобалканских государств в Евросоюз.

— Мне совершенно ясно, что спустя 20 лет после того, как было одобрено вступление этих стран, нужно быстро добиться того, чтобы это случилось , — заявил Шольц. — Для меня также важно, чтобы мы впредь активизировали наши усилия и позаботились о том, чтобы Косово и Сербия вместе получили перспективу в ЕС.

Фото: REUTERS/Florion Goga

Берлинский процесс был запущен при канцлере ФРГ Ангеле Меркель в 2014 году. Этот механизм был призван поддержать европейскую интеграцию государств Западных Балкан в условиях, когда Брюссель не считал их включение в союз вопросом ближайшей перспективы. Тогда господствовало мнение, что, во-первых, перед новым расширением Евросоюза следует провести внутренние реформы и, во-вторых, западнобалканские страны были далеки от соответствия критериям ЕС — особенно в области демократизации и верховенства закона.

Но начало СВО побудило европейских лидеров пересмотреть стратегию расширения ЕС . За последние полтора года после многолетнего застоя Брюссель запустил переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Кроме того, ЕС поддержал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата, а также либерализацию визового режима с Косово . При этом вопрос включения новых стран стал рассматриваться сквозь призму безопасности и геополитики. Так, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае отказа от евроинтеграции страны-кандидаты могут попасть в зону влияния России и Китая . Схожую точку зрения высказывает глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствует канцлера Германии Олафа Шольца на саммите Берлинского процесса в Тиране Фото: REUTERS/Florion Goga

— Если там (в Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине. — «Известия») будем не мы, европейцы, то там будут другие — Россия, Китай с его инвестициями . Именно поэтому расширение ЕС для нас — геостратегический вопрос, вопрос политики безопасности, — заявила она 12 октября.

Расширение ЕС за счет государств Западных Балкан нужно Германии с геополитической и ценностно-культурной точек зрения, считает немецкий политолог Александр Рар.

— Берлин фактически воссоздает Священную Римскую империю германской нации . Эта идея всегда живет, — заявил Рар «Известиям». — Германия в отличие от Франции, выступающей против быстрого расширения ЕС на Западные Балканы, считает, что экономические показатели или культурные различия не играют роли. Нужно создать на базе демократических ценностей «мягкую» империю — Европейский союз. Поэтому Германия выступает драйвером расширения ЕС за счет западнобалканских стран .

Заседание саммита Берлинского процесса в Тиране Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

На сегодня официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Украина, Молдавия, Турция и пять западнобалканских стран: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория. Не исключают присоединения к союзу и Косово: Приштина направила официальную заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС в конце 2022 года.

Черногория в лидерах

При этом в Брюсселе и Берлине признают, что балканские государства, как и другие страны, не смогут вступить в союз, пока не станут соответствовать основным европейским критериям . «При расширении, каким бы важным оно ни было с геополитической точки зрения, не должно быть никаких сокращений, если речь идет о верховенстве закона, демократии и правах человека», — заявила Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кроме того, нельзя забывать о Копенгагенских критериях, принятых ЕС еще в 1993 году. Помимо правовых норм и требований в области защиты нацменьшинств, они включают в себя конкурентоспособную рыночную экономику.

Однако западнобалканские страны неоднородны как в экономическом, так и политическом плане . Первыми, с кем начали переговоры о вступлении в ЕС, стали Черногория (2012) и Сербия (2014). Лишь в прошлом году к ним присоединились Албания и Северная Македония. Босния и Герцеговина и Косово только начали свой путь в ЕС. Впрочем, реальные критерии вступления в Евросоюз очень расплывчаты, и поэтому трудно сказать, какая страна быстрее всех вступит в него, считает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Албании Эди Рама, глава Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель наблюдают за выступлением танцевальной группы в традиционных албанских костюмах во время саммита Берлинского процесса в Тиране Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

— Вопрос реальной оценки готовности экономической, политической и правовой среды к вступлению в Евросоюз очень субъективен, поэтому в отношении балканских стран мы не можем поставить всех под единый стандарт и сказать, кто из них безусловный лидер, а кто нет, — заявила она «Известиям». — Но если посмотреть, чьи политические элиты наиболее последовательно стремятся вступить в Европейский союз и кто формально лидирует по количеству выполненных переговорных рекомендаций ЕС, это будет Черногория .

Однако если рассматривать ее с точки зрения внутриполитической устойчивости или экономической ситуации, то становится ясно, что эти показатели хуже, чем у Сербии. Тем не менее Екатерина Энтина считает, что наибольшие шансы вступить в ЕС в ближайшие пять лет у Подгорицы.

Для старта переговоров ЕС с Сербией о вступлении в сообщество Белграду придется как минимум присоединиться к антироссийским санкциям и признать независимость Косово , однако пока Сербия к этому не готова, считает программный координатор РСМД Милан Лазович.

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Албании Эди Рама и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в рамках саммита Берлинского процесса в Тиране Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

— Пока косовский вопрос не решен, путь в ЕС Сербии закрыт. Более того, наслаивается вопрос антироссийских санкций, к которым Сербия не присоединилась. По этим двум вопросам происходит постоянное давление, поскольку позиция Белграда отличается от мнения Запада. Здесь Сербия оказалась в некотором тупике , — заявил эксперт «Известиям».

Что касается Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Косово, об их скором членстве в ЕС говорить пока не приходится, считает эксперт.

— В Боснии и Герцеговине достаточно нестабильная внутриполитическая ситуация, заключающаяся в своего рода противостоянии энтитетов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. В Косово постоянно происходят обострения на границе с Сербией и плачевная экономическая ситуация. Тем более это государство, которое не признано даже некоторыми членами ЕС — Испанией, Кипром, Грецией, Словакией и Румынией. Что касается Албании и Северной Македонии, там, насколько я знаю, не всё в порядке с правами человека и борьбой с коррупцией, — пояснил Лазович «Известиям».