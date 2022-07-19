Балканское пике: Хорватия вдрызг разругалась с Сербией

Между Сербией и Хорватией разгорелся крупнейший в новейшей истории скандал. Загреб не пропустил сербского президента Александра Вучича к мемориалу на месте бывшего хорватского концлагеря Ясеновац. В ответ Белград ввел особый режим для хорватских дипломатов. Что означает это обострение и к чему это может привести — разбирались «Известия».

То же самое, что запретить посетить Освенцим

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения (...). Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — отреагировала на произошедшее премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Конфликт разгорелся из-за того, что Загреб отказался разрешить сербскому лидеру Александру Вучичу в частном порядке посетить мемориал на месте бывшего хорватского концлагеря Ясеновац, который называли Балканским Освенцимом. Лагерь смерти, созданный в мае 1941 года, располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, которое сотрудничало с нацистской Германией. По разным данным, там было убито от 83 тыс. до 700 тыс. человек, из них сотни тысяч сербов, тысячи евреев и цыган. Территорию лагеря освободили в апреле 1945 года.

Балканское пике_2 «Каменный цветок» — мемориал на месте концентрационного лагеря Ясеновац Фото: commons.wikimedia.org/Bern Bartsch

Ситуация еще больше накалилась, когда сербский МИД направил хорватским властям ноту протеста. Поверенная в делах посольства Хорватии отказалась ее принять. В результате сербские власти назвали решение Загреба скандальным, пугающим и невероятным после Второй мировой.

При этом хорватское издание Jutarnji со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщило, что Вучич планировал без официального уведомления и согласования с хорватским посольством пересечь границу и прибыть к мемориальному комплексу. «Он не хотел соблюдать протоколы, процедуры и правила дипломатических отношений», — говорится в публикации.

Тогда Белград ввел для хорватских дипломатов особый режим. Глава МВД Сербии Александр Вулин объявил, что теперь «все должностные лица Хорватии, владельцы официальных или дипломатических паспортов должны отдельно объявить и обосновать визит или проезд через Сербию, теперь они будут помещены под режим особого контроля», — говорится в комментарии.

«Сегодня усташи (название фашистской партии Хорватии, устроившей геноцид в 1941–1945 годах), члены ЕС, не хотят, чтобы им напомнили, сколько детей они убили», — отреагировал глава министерства внутренних дел Александр Вулин.

Балканское пике_1 Поезд для перевозки заключенных на территории мемориального комплекса на месте концентрационного лагеря Ясеновац Фото: commons.wikimedia.org/Bern Bartsch

С похожим заявлением выступил и глава дипломатического ведомства Сербии Никола Селакович. «Если это европейская парадигма, то Европе должно быть стыдно за это. Речь об одном из самых ужасных примеров фашистских преступлений во всем мире. Хотя они снимают фильмы о том, что это обычный трудовой лагерь», — выступил министр.

Вучич до этого заявил, что он станет первым сербским президентом, посетившим Ясеновац. Однако до него в 2010 году там был сербский лидер Борис Тадич. Он довольно резко раскритиковал слова Вучича, отметив, что «ложь президента нездорова», потому что трудно комментировать «использование жертв геноцида в маркетинговых целях для удовлетворения личных амбиций», сообщил Тадич.

Сложные отношения

У отношений Сербии и Хорватии долгая и сложная история взаимного противостояния, которая неоднократно выливалась в вооруженные конфликты. Сейчас отношения двух стран также периодически скатываются к обострению.

Летом 2018 года Вучич сравнил Хорватию с гитлеровской Германией, пояснив, что в «обоих государствах речь заходила об окончательном решении национального вопроса».

Большинство нерешенных между странами вопросов уходят корнями в события 1991–1995 годов и связаны с вооруженными конфликтами, которые разгорелись в то время на территории бывшей Югославии.

Балканское пике_3 Военные действия в Вуковаре. Югославия, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Грызунов

Так, стороны по-разному смотрят на обстоятельства создания и ликвидации непризнанной Республики Сербская Краина на территории Хорватии, оценивают число жертв среди мирного хорватского и сербского населения, права беженцев, возможность компенсации ущерба.

На встрече с представителями хорватских властей Вучич как-то заявил, что обе стороны «ни в чем не согласны по вопросам прошлого». При этом странам всё же удалось достичь определенного прогресса. Государства обменялись послами в начале нулевых, за прошедшие годы их отношения стали более структурированными, а встречи глав государств и правительств — более регулярными. К тому же власти обеих стран периодически заявляют о желании развивать диалог и стремиться к компромиссу.

Разный взгляд на события

Хорватский политолог Даниэл Врботич в беседе с «Известиями» отметил, что в Хорватии сложившейся ситуации придают меньшее значение, чем в Сербии.

— Проблема в том, что Вучич как человек, которому положена охрана, не может просто так приезжать, когда ему вздумается. Например, что произойдет, если кто-то попытается напасть на него. Есть некоторые главы государств, которые приезжают в Хорватию на отдых, но это всегда согласовывается с хорватскими властями, даже если об этом не сообщают общественности. Некоторые хорватские СМИ предполагают, что он сделал это намеренно, чтобы отвлечь внимание от вчерашней авиакатастрофы в Греции. Украинский грузовой самолет перевозил оружие из Сербии якобы в Бангладеш, но некоторые подозревают, что на самом деле оно предназначалось для Киева. Вучич постоянно ведет двойную игру, пытаясь сохранить хорошие отношения и с ЕС, и с Россией, — отметил эксперт.

Иной точки зрения придерживается профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

— Это одно из обострений, связанных с регулярной пикировкой Загреба и Белграда, когда им выгодно показывать региональную напряженность. Были годы стабильности и вынужденного дружелюбия, когда и Хорватии, и Сербии нужно было демонстрировать развитие регионального сотрудничества в рамках европейской интеграции. Сейчас, когда внимание СМИ и европейских и американских политиков к региону приковано на волне его развивающейся нестабильности, ситуация изменилась. Очередная пикировка сюда прекрасно вписывается, — пояснила политолог.

По словам балканиста, масла в огонь подливает то, что за несколько дней до этого украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинцы вместе с хорватами перевоспитают сербов. Это вызвало жесткую реакцию Белграда. После этого Вучича не допустили в Ясеновац.

Балканское пике_4 Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

— Я бы не стала придавать критическое значение этим пикировкам. С одной стороны, они происходят всегда. С другой — потому что хорваты сейчас отрабатывают роль последовательных союзников Брюсселя и Берлина. А сейчас ситуация с евроинтеграцией Сербии планомерно заходит в тупик из-за того, что Брюссель открыто заявил о необходимости признания независимости Косово. На это Сербия явно пойти не может. Не представляю, при каких обстоятельствах Вучич сейчас пошел бы на какие-то серьезные компромиссы, тем более на признание независимости Косово. Это прекрасно понимают в Брюсселе, к тому же там осознают, что этот европейский ультиматум будет неоднозначно восприниматься и в самой Европе — несколько стран ЕС не признают независимость Косово, — считает эксперт.

В ЕС сообщили, что к ноябрю-декабрю этого года должны произойти большие подвижки в евроинтеграции Западных Балкан.

— У Брюсселя должен быть в загашнике какой-то набор аргументов против Белграда, помимо того, что он не идет на взаимное признание с Приштиной. Соответственно, то, что сейчас делают хорваты, — попытка обострить ситуацию для того, чтобы набрать аргументов в защиту того, почему Сербия не может продвигаться по пути евроинтеграции. Во всем комплексе межэтнических отношений в регионе так сложилось, что какому-то серьезному кризису в меньшей степени подвержены отношения сербов и хорватов. Есть гораздо более серьезные проблемы у Сербии и Боснии и Герцеговины, сложная ситуация в Черногории, Северной Македонии. На этом фоне у двух наиболее сильных государств региона — Хорватии (члена НАТО) и Сербии — в целом серьезных межгосударственных претензий не наблюдается. Нет глубинных проблем и противоречий, которые могли бы привести к эскалации двусторонних отношений, — уверена Энтина.

В свою очередь, независимый аналитик, эксперт РСМД Артем Владимиров отмечает, что многие из представителей сербской и хорватской бюрократии начинали свою карьеру или добивались первых политических успехов в 1990-е годы, когда патриотическая по форме, но антихорватская (в Сербии) или антисербская (в Хорватии) по сути риторика была неотъемлемой составляющей «хорошего политического тона».

Балканское пике_5 Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции на саммите ЕС – Западные Балканы в Брюсселе Фото: REUTERS

«Нельзя сказать, что подобные взгляды отдельных политиков остались полностью в прошлом. Так, Александр Вулин, в 1990-е годы занимавший высокие посты в партии супруги Слободана Милошевича Миры Маркович «Югославские левые», не раз жестко высказывался в отношении Хорватии, особо подчеркивая различные взгляды двух стран на события Второй мировой войны», — отмечает политолог.

По его словам, помимо исторического прошлого, к обострению риторики приводит и так называемый сезонный фактор. «Любое памятное мероприятие, воспринимаемое по-разному в Сербии и Хорватии, всегда провоцировало и, возможно, будет провоцировать жесткие заявления с обеих сторон. Это не грозит серьезным ухудшением отношений, но способно затормозить двусторонний диалог или свести на нет ранее достигнутые результаты. Неизвестно, сколько поколений политиков и граждан должно смениться для установления полного взаимопонимания в отношениях между этими двумя странами» , — считает политолог.

Он отметил, что стремление к компромиссу очевидно как минимум в областях, касающихся будущего сотрудничества. К тому же и Брюссель, и члены ЕС подталкивают стороны к переговорам. Владимиров считает, что «о возможном консенсусе по болезненным историческим вопросам говорить пока рано».