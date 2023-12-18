Блок и сферы: Белград сохранит дружеские отношения с РФ

Коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала победу на досрочных парламентских выборах, прошедших 17 декабря. Блок прозападных сил «Сербия против насилия» занял второе место, набрав в два раза меньше голосов. Блок «Ивица Дачич — премьер Сербии», возглавляемый Социалистической партией Сербии, набрал более 6% и планирует вновь сформировать коалицию с партией президента Вучича, сказал «Известиям» депутат парламента от СПС Золтан Дани. Большинство аналитиков полагает, что победа правящего блока не окажет серьезного влияние на укрепление связей Сербии с ЕС. Кроме того, Белград сохранит дружественный курс в отношении с Москвы. Однако некоторые эксперты считают, что итоги выборов развяжут руки руководству страны в вопросе признания Косово с целью дальнейшего вступления Сербии в Евросоюз.

Как прошли выборы в Сербии

В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в народную скупщину. Около 6,5 млн человек должны были решить, кто пройдет в однопалатный парламент. В итоге явка, по данным избирательной комиссии, составила около 55%.

За 250 мест поборолись более 2,8 тыс. кандидатов из 18 блоков и партий. В числе первых проголосовавших был Александр Вучич: говорят, что он выстоял очередь вместе с другими гражданами республики, пришедшими утром, чтобы отдать свой голос.

Это уже третьи выборы за последние три с половиной года. Последние парламентские выборы состоялись в апреле 2022-го (тогда же прошли президентские выборы). В прошлый раз Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича потеряла большинство в парламенте и сформировала коалицию с Социалистической партией Сербии (СПС), которую рассчитывают создать и в этот раз.

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

— Мы ожидаем коалицию с Сербской прогрессивной партией, — сказал «Известиям» депутат парламента от СПС Золтан Дани. — Думаю, результат будет такой же, как и в прошлый раз, а может чуть лучше.

По предварительным данным, возглавляемый СПП блок «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрал около 46% голосов. На втором месте — объединение оппозиционных прозападных движений «Сербия против насилия» с 23%. Далее следует коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» с результатом 6,6%. К слову, глава СПС, министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что социалисты не удовлетворены итогами выборов, и он хочет уйти в отставку. Кроме того, избирательный порог в 3% преодолели движения «Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии» (5%), «Мы, голос народа» (4,6%, его лидер — врач Бранимир Нестерович).

Одновременно с парламентскими состоялись муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. За ходом голосования следили более 5,5 тыс. сербских и зарубежных наблюдателей. От России в страну прибыли члены Центрального избирательного комитета Павел Андреев и Людмила Маркина. По их оценке, нарушений на посещенных ими участках не было. Однако, по словам Павла Андреева, главной проблемой выборов остается фактическое ограничение активного избирательного права сербов, проживающих в Косово и Метохии.

— Несмотря на присутствие различных международных миссий, включая ОБСЕ, Приштина не позволяет открытие участков на территории края, затрудняет выезд сербов для голосования на 51 участке, организованном в четырех муниципалитетах вдоль административной линии, — сказал он «Известиям».

Косовские этнические сербы приезжают голосовать на избирательный участок в городе Рача, Сербия, 17 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Почему состоялись выборы

Первоначально выборы в парламент должны были пройти в апреле 2026 года, однако президент Сербии Александр Вучич 1 ноября распустил народную скупщину и назначил их на 17 декабря. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить мир, стабильность, а также сплоченность в Сербии. Перед этим страну сотрясали крупнейшие с 2000 года антиправительственные протесты. Многотысячные демонстрации начались после того, как в мае 13-летний подросток в Белграде открыл стрельбу в школе, из-за чего погибли восемь человек. На следующий день 21-летний мужчина убил восемь человек в общине Младеновац, входящей в городской округ Белграда.

На волне стихийных митингов, проходивших под лозунгом «Сербия против насилия» лидеры оппозиции требовали роспуска парламента, а также отставки президента и руководителей силовых ведомств. Александр Вучич тогда заявил, что оппозиция использует эмоции граждан в политических целях, но тем не менее в конце мая ушел в отставку с поста председателя СПП. Главой партии стал вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич. Сам блок «Сербия против насилия», возглавляемый, к примеру, оппозиционным политиком Радомиром Лазовичем, а также экс-мэром Белграда Драганом Джиласом, сформировался только в октябре.

Кроме того, парламентские выборы проходили на фоне возросших противоречий между Сербией и частично признанным Косово, где в последнее время участились столкновения этнических албанцев с сербами. Белград и Приштина не раз пытались при посредничестве Евросоюза договориться о нормализации отношений. Еще в 2013 году стороны заключили Брюссельское соглашение, которое предусматривало формирование сербских муниципалитетов в самопровозглашенной республике. Впрочем, Приштина их до сих пор так и не создала.

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Тем не менее Запад в этом году усилил давление на Сербию, требуя от нее признания независимости Косово. На днях глава МИД страны Ивица Дачич заметил, что в ближайшее время Сербия столкнется с ультиматумом, предусматривающим необходимость признания Косова в обмен на сохранение перспективы вступления в ЕС. «В начале следующего года, конечно же, будут попытки оказать дополнительное давление на президента Вучича прежде всего, а также на всех нас в [правящей] коалиции», — констатировал он, отметив, что давление усилится в преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года. А 17 декабря сербский президент добавил: Белград ожидают тяжелые переговоры по нормализации отношений с Приштиной, но Сербия, мол, всегда будет считать Косово частью республики.

— Сербия не может продолжать лавировать [между ЕС и Россией], потому что ей поставлен ультиматум: до конца января следующего года признать независимость Косово. Все лавирование заканчивается, уже нужно подводить итоги политической деятельности этого правительства. Но поскольку выборы прошли раньше, ясно, что, даже признав независимость Косово, Александр Вучич останется у власти на следующий период, — заявила «Известиям» доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Незадолго до выборов чиновники потребовали от Еврокомиссии до конца января 2024 года обновить критерии переговорного процесса между Белградом и ЕС по поводу присоединения балканской страны к объединению. Речь, по сути, идет о том, чтобы сделать Охрирдские соглашения условием для вступления страны в Евросоюз. 18 марта 2023 года в Северной Македонии Белград и Приштина договорились о реализации предложения ЕС по нормализации их отношений. Среди главных пунктов стоит отметить обязательство Белграда не мешать вступлению самопровозглашенного Косово в международные организации. Приштина, в свою очередь, должна обеспечить должный уровень самоуправления сербской общины в Косово и сформировать Союз сербских муниципалитетов.

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Другие эксперты полагают, что власти страны ни при каких условиях не признают независимость Косово. По их мнению, внеочередные выборы в парламент нужны были президенту республики, чтобы просто отложить решение косовской проблемы.

— Внешнее и внутреннее давление на политический режим Вучича было довольно высоким, и выборы стали возможностью «купить время» с целью его снижения: с момента объявления выборов до момента начала работы пройдет как минимум девять месяцев. Нет правительства — не на кого оказывать давление, — сказал «Известиям» главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.

Сейчас до Нового года будут подводиться итоги выборов, в конце января состоится первое заседание парламента, на котором изберут спикера, уточнил эксперт.

— Затем у парламента по конституции есть до 90 дней на избрание нового правительства. В конце апреля будет объявлена кандидатура нового премьер-министра, и затем не менее месяца будет формироваться сам кабмин. В итоге новое правительство начнет работу только летом, — пояснил Олег Бондаренко.

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По его оценке, косовский случай — это нерешаемый кейс, и в Сербии нет ни одного серьезного политика, который согласился бы признать независимость Косово.

Как изменятся отношения с Россией и ЕС

В преддверии выборов Александр Вучич заявил, что Белград по-прежнему будет двигаться в направлении евроинтеграции (Сербия с 2012 года — кандидат на вступление в ЕС), однако она будет стараться сохранять дружественные отношения с РФ. Стоит отметить, что Сербия — одна из немногих европейских стран, не поддержавшая санкции против России и оставившая с ней прямое авиасообщение.

— Я полагаю, что правящая коалиция сохранится, поэтому внутренняя и внешняя политика Сербии не претерпит серьезных изменений, — полагает Олег Бондаренко.

По его словам, Сербия останется страной, благожелательно настроенной в отношении граждан РФ, российского бизнеса и России в целом.

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Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович считает, что отношения Сербии и РФ при коалиции СПП и СПС как минимум не ухудшатся.

— При нынешней и любой другой власти Сербия достаточно ограничена в своих возможностях в отношениях с РФ в виду ее географического положения и ее ограниченной многовекторности. Сербии не выгодно выходить за определенные «красные линии» в отношении с Западом, и каких-то радикальных решений, которые бы возможно хотели бы в России, не будет, — сказал он «Известиям». — Европейское направление очень сильно деградировало за последнее время. Большинство не хочет вступления Сербии в Евросоюз, движения в сторону Европы. И сама власть тоже не питает особых надежд, поэтому и проводится многовекторная политика.

К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявил, что Кремль внимательно следит за парламентскими выборами в Сербии. По его словам, Москва приветствует успех партии Александра Вучича. «Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. Конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена», — подчеркнул он.