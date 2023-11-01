Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово

После неудачных переговоров в Брюсселе с участием президента Сербии Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти европейские лидеры призвали Приштину начать создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, как это предписано в новом проекте Европейского соглашения, а Белград — добиться фактического признания Косово. В противном случае Сербию и Косово предупредили, что они «упустят важные возможности», в частности подразумевается перспектива вступления в Евросоюз. Подробности — в материале «Известий».

Сдвинуть с мертвой точки

«Мы приветствуем участие двух сторон в дискуссиях. Проект статута, который мы представили и полностью одобряем, отражает современный европейский способ решения деликатного вопроса защиты ме ньшинств», — говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Джорджии Мелони по итогам встреч с президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти в Брюсселе.

Сербско-косовские переговоры в Бельгии Фото: REUTERS/European Union Council

Европейские лидеры еще раз подчеркнули, что ожидают от сторон выполнения своих обязательств по реализации Соглашения о пути к нормализации. Шольц, Мелони и Макрон ожидают, что Белград и Приштина согласуют все детали при содействии Брюсселя. При этом они особенно подчеркнули, что «в отсутствие прогресса в нормализации отношений обе стороны рискуют упустить важные возможности».

Заявление сформулировали по итогам организованного Евросоюзом и США дипломатического марафона, продолжавшегося семь дней. Брюссель и Вашингтон хотели сдвинуть с мертвой точки сербско-косовский диалог, который в последние месяцы был фактически заморожен.

Вначале, 21 октября, эмиссары из Евросоюза, Германии, Италии, Франции и США приезжали в Белград и Приштину, где представили модель создания Сообщества сербских муниципалитетов. А это один из камней преткновения между сторонами.

Договоренность длиною в 11 лет

После этого президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приехали в Брюссель. Предполагалось, что 26—27 октября сербский и косовский лидеры должны были дать дать ответ на это предложение эмиссаров на полях саммита Евросоюза в бельгийской столице. Однако переговоры закончились фактически безрезультатно.

«Вызывает обеспокоенность то, что процесс нормализации отношений между Косово и Сербией зашел в тупик», — заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что нынешние переговоры в очередной раз доказали, что «единственным способом улучшения ситуации является продолжение диалога». В частности, по его словам, развитию процесса способствовало бы создание ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Северном Косово.

Боррель добавил, что это требует от обеих сторон честног о участия в процессе и стремления к диалогу, потому что «только таким образом они смогут двигаться вперед по европейскому пути». Впоследствии стало известно, что Вучич на переговорах в Брюсселе заявил о невозможности признания Сербией независимости Косово.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

«Я с самого начала сказал, что мы готовы выполнить всё, кроме того, что приведет нас к де-факто или де-юре признанию так называемой независимости Косово. Я сказал и повторил это три раза сегодня вечером», — приводит слова сербского лидера по итогам встреч в бельгийской столице издание «Балканист».

По его словам, необходимо реализовать Брюссельское соглашение, заключенное Сербией, Косово и представителями ЕС. «Оно подписано, и оно должно быть выполнено, но этого не делается уже почти 11 лет», — резюмировал Вучич.

Удобный повод для Запада

Профес сор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» отметила, что речь идет о Соглашениях о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, достигнутых в 2013 году.

— Как минимум на уровне дискурса делегитимируется значение этих договоренностей, имевших принципиальное значение для сербов. В частности, в нем отмечены обязательства, которые берет на себя Приштина, а также было зафиксировано создание сообщества сербских муниципалитетов. Этот вопрос напрямую связан со всеми теми эскалациями напряженности и бедами, которые происходят в последние полтора года, — пояснила балканист в беседе с «Известиями».

По ее мнению, это вовсе не означает, что Брюссель больше не готов выступать посредником в переговорах между Сербией и Косово.

Программный координатор РСМД Милан Лазович считает, что Евросоюз с подачи косовских властей начинает задумываться над введением санкций против самой Сербии с целью принудить ее занять «правильный» внешнеполитический курс.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметил, что в Брюсселе внимательно отслеживают, соответствует ли Сербия на разных этапах всем требованиям ЕС, и, в случае их несоблюдения, Евросоюз готов принять ряд мер, не указав, однако, каких именно. Можно предположить, что в первую очередь имелись в виду меры экономического характера, а затем, возможно, и политического», — отметил политолог.

Офицер косовской полиции Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

По его словам, несмотря на то что в ЕС периодически осуждают Приштину, по большей части в Брюсселе «предпочитают закрывать глаза на явные нарушения прав сербов в Косово».

«Приштина продолжает игнорировать запуск процесса создания Сообщества сербских муниципалитетов, что прямо предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года. Не прекращаются и регулярные нападения на сербов, проживающих на севере Косово, дискриминация по этническому и религиозным признакам», — указал эксперт.

Что касается недавней встречи в Брюсселе, то, как подчеркнул специалист, они проходят с завидной регулярностью.

«С обеих сторон была выражена надежда, что в ближайшей перспективе будет найдено решение косовского вопроса. Подобные дежурные встречи и такие же дежурные заявления вряд ли дадут результат, пока Запад продолжит закрывать глаза на преступления, бездействие и затягивание переговоров со стороны косовских властей. Зато такая ситуация дает удобный повод для Косово и Запада подвести Сербию под санкции», — подытожил аналитик.