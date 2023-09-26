Дипломатический энтитет: РФ скоро учредит представительство в Республике Сербской

Россия скоро откроет в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) свое диппредставительство , сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ). Сейчас с Баня-Лукой согласовывают соответствующие логистические и административно-технические вопросы . Эксперты подчеркивают, что это важно для укрепления позиции Москвы на Балканах, особенно на фоне нестабильности в этом регионе , которая связана прежде всего с ситуацией вокруг Косово. О том, как Россия усиливает партнерство с Республикой Сербской и как это отражается на связях с Сербией, — в материале «Известий».

Россия в Баня-Луке

Россия сейчас работает над учреждением отделения российского представительства в Республике Сербской , сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Боснии и Герцеговине.

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— В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года № 1309-р об учреждении в городе Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства России в Боснии и Герцеговине ведем работу по его практической реализации, — заявили в диппредставительстве. — В настоящее время в тесном контакте с представителями Республики Сербской идет согласование вопросов по обеспечению необходимых логистических и административно-технических условий для полноценного начала его работы в скорой перспективе .

При этом источники, знакомые с ситуацией, отметили: открытие диппредставительства может произойти как в этом, так и в следующем году .

В начале года министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской Златан Клокич сказал, что открытие консульства Москвы в Баня-Луке укрепит политические, экономические и культурные связи республики с Россией. Этой позиции придерживаются и в парламенте.

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— Это будет способствовать дальнейшему улучшению и развитию традиционно добрых отношений между Республикой Сербской и Россией к взаимному удовлетворению православных народов обеих стран , — заявил «Известиям» депутат Народной скупщины Предраг Нешич.

По Конституции страны, Баня-Лука может устанавливать «особые параллельные» отношения с другими государствами, но они не должны противоречить суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Справка «Известий» Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные Конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Тесные связи

Республика Сербская активно пользуется своей автономией, чтобы налаживать более крепкие отношения с РФ. С 2022 года президент Республики Сербской Милорад Додик как минимум трижды прилетал в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным . «Президент России выразил твердую решимость поддержать Республику Сербскую и не оставить ее одну на политической сцене», — сообщали, к примеру, в мае в пресс-службе Додика. Следующий его визит в Россию может состояться уже в начале ноября, говорил ранее «Известиям» официальный представитель РС в Москве Душко Перович.

Развиваются и межпарламентские отношения. В феврале Москву посетил председатель Народной скупщины Ненад Стевандич , он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2022 году товарооборот России и Республики Сербской вырос на 57% . Кроме того, на повестке дня Москвы и Баня-Луки стоит проект прокладки газопровода из Сербии для увеличения импорта российского газа по «Турецкому потоку» и строительства двух газовых электростанций. По мнению балканиста Милана Лазовича, в последние полтора года наблюдается тренд на укрепление двусторонних отношений России и Республики Сербской.

— Учитывая официальную позицию Республики Сербской по украинскому кризису и ряду международных процессов, можно говорить, что ее позиции во многом схожи с российскими . Обе стороны нацелены на укрепление двусторонних отношений, — заявил он «Известиям». — Республика Сербская не дала добро на введение санкций против России [со стороны Боснии и Герцеговины], и она обозначает этот вопрос как принципиальный .

В России, в свою очередь, ценят шаги Республики Сербской.

— Если президент Сербии Александр Вучич занимает более острожную позицию, хотя тоже не присоединяется к санкциям и старается не всегда участвовать в критике России, Милорад Додик занимает совершенно прямую позицию. В этой связи России важно иметь союзников на Балканах. Это регион, где продолжается борьба за сферы влияния, и Москве важно иметь там свои точки опоры , — добавил Милан Лазович.

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Москва действительно старается традиционно поддерживать тесные политические контакты с сербами — это касается как Баня-Луки, так и Белграда . В частности, в моменты обострения ситуаций между Сербией и Косово Россия неизменно встает на сторону Белграда. Исключением не стали и последние события, которые произошли в ночь на 24 сентября, когда возникла перестрелка между полицией Косово и местными сербами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о предвзятом отношении косовских властей к местным сербам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что обострение ситуации в Косово стало следствием курса лидера Косово Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов.

В результате инцидента погибли представитель правоохранительных органов самопровозглашенной республики и по меньшей мере три серба. 25 сентября стало известно, что Белград перебрасывает бронемашины на административную границу с Косово.