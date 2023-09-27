Движение присоединения: Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

В сербском парламенте призвали начать публичные дебаты по вступлению республики в БРИКС. За присоединение к этой структуре выступают как минимум три партии, одна из которых входит в правящую коалицию, сообщили «Известиям» в Народной скупщине. В целом Белград заинтересован в таком шаге, но из-за давления на нынешнее правительство республики со стороны Запада заявку на вступление можно ожидать не раньше 2024 года, рассказал депутат Иван Костич. В посольстве РФ отметили, что Белград положительно отзывается об укреплении БРИКС в глобальных делах.

Ближайшие перспективы

Этот год ознаменовался не только расширением западных коалиций, к примеру НАТО, но и резко возросшим желанием многих стран присоединиться к международному объединению БРИКС. Так, на саммите, который прошел в августе в ЮАР, было принято решение официально пригласить шесть стран: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. При этом заявки помимо них подали 17 государств, еще несколько высказывали заинтересованность в подобном шаге.

В сторону БРИКС посматривают страны не только так называемого Глобального Юга, но и в Европе. В июне президент Сербии Александр Вучич допустил, что в будущем население республики может встать перед выбором, по какому пути развиваться — ЕС или БРИКС.

— Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, но этот процесс только начинается. На сербской политической арене, помимо партий «Двери» и «Заветницы», «Движение социалистов» (входит в правящую коалицию — «Известия») также выступает за вступление в БРИКС. Необходимо открыть в Сербии публичные дебаты по вопросу присоединения к объединению, — рассказал «Известиям» депутат Народной скупщины от партии «Двери» Иван Костич.

К слову, в конце августа «Движение социалистов» внесло на рассмотрение парламента предложение о принятии резолюции, касающейся присоединения Белграда к БРИКС.

Однако для того чтобы политический дискурс об интеграции активизировался, необходимо, чтобы в будущее правительство вошло как можно больше партий-евроскептиков, добавил политик. По его словам, президент Вучич и нынешний кабмин из-за давления со стороны коллективного Запада не могут сейчас подать заявку.

— Надеюсь, что после парламентских выборов 2024 года вопрос о вступлении Сербии в БРИКС станет реалистичным вариантом, — добавил Костич.

Тот факт, что республика практически ежедневно подвергается давлению со стороны государств западного блока, признал и Золтан Дани, депутат скупщины от Социалистической партии, которая также входит в правящую коалицию.

— Сейчас мы должны постараться максимально сохранить достигнутые результаты и позиции. Отсюда и мир на Балканах, который, тем не менее, каждый день подвергается нападениям и провокациям. У нас почти нет времени думать о других вариантах, — пояснил он «Известиям».

Впрочем, Дани уверен, что тема БРИКС в ближайшее время будет обсуждаться, причем во всех возможных вариантах.

Подачу Белградом заявки на вступление в это международное объединение после парламентских выборов спрогнозировал и программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович. Однако другой вопрос заключается в том, когда Сербию смогут принять в БРИКС.

— Заявка будет подана, но рассматриваться будет достаточно долго, так что говорить о вступлении в ближайшей перспективе преждевременно, — отметил эксперт. — Издержки в первую очередь связаны с позицией Сербии. При желании разворота на Восток, в том числе за счет БРИКС, Белград в то же время заинтересован в сохранении баланса на западном направлении за счет партнеров по ЕС и в меньшей степени — США.

В нынешней международной обстановке, когда любые контакты европейских стран с «незападными» воспринимаются весьма остро, подобный шаг сербских властей также может быть воспринят в штыки, добавил программный координатор РСМД. В настоящее время Сербия не заинтересована в какой-либо эскалации на западном направлении, так что не исключено, что интеграция в БРИКС может блокироваться и силами внутри республики, допустил Лазович.

Диверсификация политики

Сербия, которая еще в 2012 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, до сих пор остается единственной страной в Европе, не присоединившейся к рестрикциям в отношении России, из-за чего постоянно подвергается давлению из Брюсселя и Вашингтона.

— Она также сохранила прямые авиаперелеты в Европу, чем пользуется огромное количество людей, несмотря на их дороговизну. Она сохранила режим наибольшего благоприятствования для российского бизнеса. Также это страна, в которой мажоритарным акционером главной нефтяной компании был «Газпром» и ничего не изменилось, несмотря на европейские санкции, — напомнил «Известиям» основатель и главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.

Несмотря на то что на прошедшем 22–24 августа в Йоханнесбурге XV саммите БРИКС представителей Сербии не было, власти республики высоко оценили итоги встречи, а также в положительном ключе комментируют укрепление роли и авторитета этой структуры в глобальных делах, рассказали «Известиям» в российском посольстве в Белграде.

— Как и страны – участницы БРИКС, Сербия привержена выстраиванию более справедливого миропорядка при центральной роли ООН, выступает за сотрудничество суверенных государств на основе принципов международного права, в духе равенства, солидарности, взаимного уважения и баланса интересов, — добавили в дипмиссии.

К тому же в Москве всецело настроены на дальнейшее развитие российско-сербских отношений, продвижение стратегического партнерства с Белградом — в том числе в многосторонних форматах, отметили в посольстве РФ.

Одним из таких форматов и могло бы стать объединение БРИКС. По словам Милана Лазовича, в этой структуре Сербия видит реальную альтернативу западноцентричному миру.

— Это та структура, которая позволит диверсифицировать как политические, так и экономические связи республики. В сербской политике присутствует запрос на многовекторность, а также запрос на возврат к политике периода социалистической Югославии, когда страна была одним из лидеров движения неприсоединения, — объяснил программный координатор РСМД.

Так что в случае вступления в БРИКС республика сможет разнообразить свою внешнюю политику и в то же время показать давящему на нее Западу, что существуют и другие «клубы по интересам», заключил эксперт.