«В тексте новой сметы ОБСЕ никаких упоминаний о ситуации на Украине нет»

Западные страны и руководство ОБСЕ согласились изъять из текста сметы бюджета на 2024 год упоминания о «войне против Украины», заявил в интервью «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, теперь отсутствуют политические препятствия для одобрения бюджета консенсусом и остается лишь согласовать объемы ассигнований. Он подчеркнул: Россия, стоявшая у истоков хельсинкского процесса, старается сохранить ОБСЕ как инструмент диалога в целях снижения рисков обострения конфронтации. Хотя Александр Лукашевич заметил, что ОБСЕ как структура для равноправного взаимодействия по широкому спектру проблем «существенно деградировала».

«Шансы утвердить бюджет на 2024 год имеются»

— С 30 ноября по 1 декабря в Скопье прошло заседание СМИД ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи (в 2024 году председательство в организации перейдет к Мальте. — «Известия») ранее сообщил, что в ОБСЕ не достигли консенсуса по вопросу дальнейшего участия РФ в работе организации. Сколько западных стран выступает за сохранение членства России в ОБСЕ?

— Вопрос дальнейшего участия России в работе ОБСЕ не стоял в повестке дня СМИД в Скопье. Убеждены, что геополитические разногласия не должны рассматриваться как повод для разрыва дипломатических коммуникаций. Неуклюжие попытки некоторых стран затруднить прибытие российской делегации в Северную Македонию рассматриваем как признак беспомощности и страха вступать с нашей страной в профессиональный разговор.

ОБСЕ как структура для равноправного взаимодействия по широкому спектру проблем действительно существенно деградировала, всё больше уходит от своего изначального предназначения. Первопричина — попытки США и их союзников использовать организацию в качестве подпорки для продвижения «порядка, основанного на правилах». Россия, стоявшая у истоков хельсинкского процесса, все-таки старается сохранить ОБСЕ как инструмент диалога в целях снижения рисков обострения конфронтации, поиска общих интересов для сотрудничества при строгом соблюдении принципа неделимости безопасности и правила консенсуса. Провал же этой задачи неизбежно приведет к «затуханию» организации. Но виновата в этом будет отнюдь не Россия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 30 ноября 2023 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Весь этот год организация работала без утвержденного бюджета. В начале декабря Буяр Османи выразил надежду, что согласовать бюджет ОБСЕ на 2023-й удастся по крайней мере до Нового года и призвал Россию способствовать достижению консенсуса. Москва действительно блокирует принятие бюджета организации?

— Проект бюджета ОБСЕ на 2023 год по финансовым параметрам давно согласован. Принять его не дают представители Запада и киевского режима, блокирующие наши усилия по приведению программных формулировок этого документа в соответствие с ранее утвержденными мандатами и решениями организации.

Сейчас ОБСЕ финансируется за счет временных ассигнований, которые выделяются ей в отсутствие принятой сметы на уровне нулевого номинального роста расходов (то есть без учета инфляции).

В 2022 и 2023 годах российские взносы не выплачивались в ОБСЕ, поскольку ее бюджеты не были одобрены, а выставленные нам счета оказались завышенными из-за действующей в организации методики расчета размера отчислений стран-участниц в подобных ситуациях. Переплачивать мы не намерены. Экономное и эффективное использование российских средств в ОБСЕ для нас безусловный приоритет. Шансы утвердить бюджет на 2024 год имеются, но делать прогнозы рано, так как дискуссии по нему далеки от завершения. Решение об уплате наших взносов в 2024 году будет приниматься с учетом всех обстоятельств, включая наличие консенсуса по бюджету ОБСЕ.

«При подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем»

— Выходит, что консенсус по бюджету отсутствует из-за представителей Запада и Украины? Как происходит процесс согласования бюджета?

— Бюджетный процесс в ОБСЕ подчиняется определенным правилам. Так, проект бюджета состоит не только из финансовых и кадровых заявок всех структур и фондов организации, но и из описательной части программ, на основе которых эти структуры и фонды осуществляют свою деятельность. В этой описательной части (ее здесь называют «нарратив») содержится информация о целях каждой программы, а также об индикаторах их достижения. Проект бюджета готовит генеральный секретарь ОБСЕ. В решении Постоянного совета ОБСЕ номер 486 от 2002 года генсекретарю поручено обеспечить, чтобы программный нарратив бюджетных предложений соответствовал имеющимся мандатам и не противоречил согласованным консенсусом документам организации.

Однако при подготовке проекта бюджета на 2023 год под нажимом западников и тогдашнего польского председательства ОБСЕ генсекретарь Хельга Шмид допустила включение в нарратив трех программ секретариата фразы «война против Украины». Эта фраза никогда не фигурировала в мандатах или согласованных консенсусом документах ОБСЕ, то есть при ее внесении в текст бюджетного документа Хельга Шмид нарушила решение Постоянного совета о том, как должна выглядеть описательная часть программ бюджета. Семантически она носит провокационный антироссийский характер, а потому согласиться на то, чтобы оставить ее в тексте бюджетных проектировок, мы не можем ни при каких обстоятельствах.

Заседание Совета министров ОБСЕ – 30 в Скопье, Северная Македония, 30 ноября 2023 года Фото: Global Look Press/IMAGO/PETR STOJANOVSKI



— Готовы ли на Западе к каким-либо уступкам России по вопросу бюджета?

— К концу июля 2023 года Россия согласилась на компромисс по финансовым параметрам бюджета на 2023 год. При этом нами было поставлено четкое условие: смета может быть принята только после того, как из бюджетного документа будут сняты любые упоминания о «войне против Украины». Запад и Киев заявили, что не пойдут на изъятие этой фразы, даже несмотря на то что она противоречит нормам и требованиям бюджетного процесса в ОБСЕ. В итоге проект бюджета на 2023 год остается до сих пор неутвержденным, а вся вина за это лежит на представителях западных стран и киевского режима.

Однако при подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем. В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить ее консенсусом. Однако сначала потребуется согласовать уровень ассигнований на 2024 год. Дискуссия по этому вопросу сейчас активно ведется.