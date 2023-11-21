Дальнобой с тенью: к чему приведет новый конфликт Украины и Польши

Польские дальнобойщики уже две недели блокируют границу с Украиной. Они требуют отменить льготы для конкурентов из Незалежной и восстановить строгий порядок лицензирования. Переговоры с протестующими до сих пор не принесли результата, в украинских аптеках уже наметился дефицит лекарств, в магазинах — некоторых продуктов питания. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о блокаде

В июне прошлого года Евросоюз ввел льготы для украинских перевозчиков, разрешил им ездить по Европе без специальных лицензий. В марте нынешнего года Киев и Брюссель согласовали продление льгот до следующего лета. В результате украинские дальнобойщики на ряде направлений потеснили европейских коллег. Красноречивой стала статистика: в прошлом году перевозчики из Незалежной 900 тыс. раз пересекли польскую границу, годом ранее — только 180 тыс. раз.

В ответ на это в начале ноября польские дальнобойщики объявили бессрочную акцию протеста и перекрыли ключевые погранпереходы на границе двух стран. Главное требование — восстановить для украинцев ограничения, которые действовали до прошлого марта. Один из организаторов блокады Яцек Сокул заявил журналистам, что из-за решения Евросоюза ему пришлось сократить свой автопарк на 40%, потому что украинские конкуренты перевозят товары дешевле.

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Правительство Польши пыталось уговорить перевозчиков прекратить акцию, но результата не добилось. Водитель Томаш Борковский сообщил, что со стороны властей не последовало конкретных предложений. Его коллега Вальдемар Ящук отметил, что владельцы транспортных компаний ждут не заявлений, а выполнения своих требований. В свою очередь, замминистра инфраструктуры Польши Рафал Вебер пожаловался, что Варшава не может восстановить ограничения для украинцев, потому что решение принималось на уровне Евросоюза.

В результате на украинской границе образовались гигантские пробки. Так, 19 ноября на пропускном пункте «Ягодин – Дорогуск» в очереди стояли 2,3 тыс. машин, за сутки границу прошло только 11 фур. На пропускном пункте «Рава-Русская – Гребенне» было 1,3 тыс. фур, за сутки прошла 71 машина. На разных КПП очереди растянулись на 30–60 км.

По оценкам украинских экспертов, из-за блокады логистические компании ежедневно теряют €160 тыс. Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин называет происходящее катастрофой. «Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас будет закрыт, ведь в середине декабря в Европе начнется традиционное рождественское затишье», — объясняет он.

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На Украине из-за блокады границы начались проблемы с поставкой ряда товаров. Так, фармацевты заявили, что заканчиваются запасы импортных вакцин. Кроме того, подорожал автомобильный газ, который традиционно перевозился через пропускной пункт в Ягодине. В интернет-магазинах сообщили, что на неопределенное время на паузу поставили выполнение заказов, предполагавших поставку товара из-за границы.

Некоторые украинские дальнобойщики начали пользоваться обходными маршрутами, но и здесь возникли проблемы. Так, в Словакии 16 ноября провели предупредительную акцию — на один час перекрыли границу с Незалежной. Президент Союза автоперевозчиков страны Станислав Скала заявил, что ЕС должен вернуть прежние правила лицензирования, иначе границу и здесь перекроют на постоянной основе.

Что происходит в отношениях Киева и Варшавы

Отношения Киева и Варшавы обострились в начале осени. Тогда Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркивал, что его правительство будет защищать экономику страны. «Это еще и защита рынка Европейского союза, который начинается с нас», — уточнял он.

Киевские власти попытались надавить на своего соседа. Сначала они пожаловались во Всемирную торговую организацию, потом пригрозили ввести ответное эмбарго на ряд польских товаров. Кроме того, президент Зеленский в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что некоторые страны Европы «подрывают солидарность и устраивают политический театр». По его словам, эти страны готовят почву для «московского актера».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

Реакция Варшавы оказалась максимально резкой. Президент Анджей Дуда отменил ранее запланированную встречу с Зеленским, а также сравнил Украину с утопленником. «Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за страха и воздействия адреналина. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а на самом деле он хватается за всё, за что может. Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», — рассуждал он.

Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщал, что в 2024 году Варшава перестанет помогать украинским беженцам. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша больше не будет поставлять Незалежной оружие. В Варшаве также грозились заблокировать гипотетическое вступление Украины в Евросоюз. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс говорил, что Киеву придется выполнить ряд жестких условий.

Многие эксперты тогда связывали происходящее с избирательной кампанией в Польше. Якобы перед парламентскими выборами 15 октября оппозиция и правительство позволяют себе больше, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Предполагалось, что после дня голосования страсти улягутся, Варшава вернется к прежним объемам поддержки Киева.

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После выборов, однако, разбирательства продолжились. Так, в начале ноября в МИД Польши заявили, что Украине не стоит и мечтать о вступлении в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Нынешняя блокада границы и вовсе вызвала масштабный кризис. По словам украинского посла в Польше Василия Зварича, происходящее стало болезненным ударом в спину. «Под угрозой оказались коридоры солидарности между Украиной и ЕС», — подчеркивает он.

Что говорят эксперты

Политолог Денис Денисов считает, что конфликты между Варшавой и Киевом будут постоянными.

— В Польше болезненно воспринимают колоссальные преференции, которые Евросоюз предоставил украинцам. Кроме того, Варшава считает себя старшим партнером Киева, который вправе курировать и корректировать политику своего соседа. Наконец, у украинцев в Польше просто плохой имидж. Там традиционно считают восточных соседей людьми второго сорта. В последние годы миллионы украинцев ездили в Польшу на низкооплачиваемую работу, устоявшийся стереотип закрепился еще сильнее, — объясняет он.

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Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев называет ситуацию на границе беспрецедентной.