Гонор донора: в чем состоит польская стратегия по разделу Украины

Политические лидеры Украины и Польши предпринимают большие усилия, чтобы замаскировать неразрешенные исторические противоречия текущей геополитической необходимостью. Как это уже было несколько раз в истории, Киев пытается дрейфовать в сторону «польской короны» и по дороге готов жертвовать очень многим. В свою очередь, правое правительство в Варшаве стремится к тому, чтобы войти в историю и стать тем, кто, наконец, сможет воплотить в жизнь классическую концепцию польской геополитики. Однако, как и прежде, обе столицы наталкиваются на культурные различия и обнаруживают непонимание реального положения вещей. Каким окажется будущее «украинского проекта» правительства Анджея Дуды, разбирались «Известия».

Волки и овцы

В начале недели в рамках мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни, Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в украинский город Луцк, где в католическом соборе Петра и Павла вместе с Владимиром Зеленским принял участие в траурной мессе.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время траурной мессы в католическом соборе Петра и Павла в Луцке Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Польши часто приезжает на Украину в полуофициальном порядке (предыдущий визит состоялся две недели назад) и участвует в символических мероприятиях. Между тем, имея в виду известную любовь Дуды к широким жестам и громким заявлениям, нельзя не отметить системность, с которой польские элиты проводят экономическую и политическую экспансию на своих «исторических» территориях. Варшава, ранее интегрировавшая украинцев в свою экономику исключительно на правах неквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, сегодня активно участвует в релокации целых предприятий на свою территорию. Как отмечают эксперты, количество таких юридических лиц исчисляется тысячами.

Однако польская политика в этом отношении не ограничивается одним лишь вывозом активов. Как известно, с июля 2022 года на Украине действует закон об особом статусе граждан Польши, которые в соответствии с этим документом имеют равные права (в том числе, занимать государственные должности) с носителями украинского паспорта. Эта опция сейчас пока не используется в полном объеме, но, очевидно, в будущем время для нее придет.

Гиена Европы

Ранее польские официальные лица уже заявляли о том, что рассматривают вариант размещения войск на украинской территории в качестве миротворческого контингента. Эту позицию на протяжении долгого времени лоббировал и нанятый офисом президента Украины бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 10 июля ее подтвердил Анджей Дуда в интервью Bild. Однако польский президент подчеркнул, что это станет возможным только после переговоров Киева с Москвой — в иной ситуации в силу очевидных причин этот план никогда не сработает. Объективные военно-политические возможности Польши не позволяют ей полностью формировать реальность на Украине, но требуют подстраиваться под текущие обстоятельства. По этой причине Варшава рассматривает несколько вариантов действий. Интеграция украинских территорий в политическое и экономическое пространство Польши может проходить по-разному, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

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По его словам, Польша стремится получить эксклюзивное положение на той территории, которую сегодня контролирует киевский режим. Это включает в себя использование человеческого потенциала и администрирование. Варшава предпринимает результативные усилия с целью участия своего бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, энергетических и дорожных коммуникаций.

— В то же время всё более усиливается впечатление, что устоявшееся давно мнение о недолгой жизни украинской государственности в сегодняшней Польше окончательно стало генеральной линией, — отмечает собеседник. — В силу известных обстоятельств этот вариант сейчас стал временно неактуальным. Но в Варшаве видят, что Украина по итогам 30 лет стала классическим случаем failed state («несостоявшееся государство». — Ред.), исчерпав запас прочности, полученный из эпохи СССР. А значит, появился шанс вернуть «исторические территории».

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Тем не менее, несмотря на очевидную логику действий, Варшава ни разу не высказывала своих амбиций официально. По этой причине до сих пор нет никакой реакции на польскую политику со стороны ЕС, хотя в отношениях с Брюсселем у Варшавы и без того немало чувствительных моментов. Для европейцев эта тема слишком опасна, отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский.

— В свое время газета Rzeczpospolita, де-факто официальный орган правительства, писала, что противостоять России Польша сможет только в альянсе с Украиной. Поэтому попытки присоединить западные регионы Украины рано или поздно будут предприняты, Польша никогда не откажется от претензий на эти территории, — считает эксперт. — Европа же на тему польских амбиций хранит молчание, наблюдая за развитием событий. Поднимать эту тему для них — это открывать ящик Пандоры. ЕС будет ждать развития событий, но руководящее указание, конечно, в итоге будет дано из Вашингтона.

Слон в комнате

Сколько бы мероприятий ни проводил Анджей Дуда и сколько бы символизма в них ни вкладывал, проблема негативного исторического опыта никуда не делась. Более того, для Польши, где исторический аспект является ключевым фактором внешней политики, затушевать застарелую вражду тем более не получится, уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.

— Куда бы ни стремились отдельные политические силы в Польше в угоду политической конъюнктуре, изменить отношение в обществе быстро точно не получится. Внутри Польши есть два полюса — как говорят поляки, очередная версия «польско-польской войны» между теми, кто призывает опираться на историческую память, и теми, кто призывает идти в ногу со временем. И это никуда не уйдет из внутриполитической дискуссии в стране, — комментирует он.

Антиправительственный марш в Варшаве. 4 июня 2023 года Фото: Getty Images/SOPA Images

Именно по этой причине после объятий в зале Верховной рады и громких заявлений Дуды об «отсутствии границ» и совместном строительстве «общего счастья» так и не последовало заключения документа, так называемого супердоговора или, как говорят украинские аналитики, новой унии (по аналогии с Люблинской или Брестской), которая бы закрепила эти лозунги в юридической форме.

Зеленский, в свою очередь, пытается символическими жестами вывести польскую часть националистического нарратива из политической жизни страны. Официальным указом президент перенес празднование Дня защитника Украины, знаменуемое созданием УПА (запрещенная в России экстремистская организация), с 14 октября на 1 октября. Однако поляками в большинстве своем такие шаги воспринимаются не иначе, как плохая мина при плохой игре. Несмотря на все заявления, за последний год Киев ни разу не давал сколько-нибудь конкретную оценку антипольским действиям украинских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. А именно этого добивается официальная Варшава, и бесплодность ее попыток вызывает естественное негодование внутри страны, отмечает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова.

По словам эксперта, при всей внешней национальной солидарности поляков в вопросе поддержки Украины тема польско-украинских отношений за последние полгода превратилась в важнейший сюжет избирательной кампании.

Марш националистов в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины и годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). 14 октября 2021 года Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

— Партия «Право и справедливость» (ПиС) еще до недавнего времени обвиняла либеральную оппозицию и [бывшего премьера Польши Дональда] Туска в неэффективной украинской политике и позиционирует себя как главного защитника Украины, но весной уже сама стала объектом подобной критики. Зерновой скандал, когда правящая партия приняла решение приостановить импорт украинской сельхозпродукции после протестов польских фермеров, был в полной мере использован оппозицией для обвинений властей в антиукраинской политике и предательстве Киева ради сохранения голосов своего сельского электората, — указал собеседник.

Как отмечает эксперт, дополнительные проблемы принесла годовщина Волынской резни. Если в прошлом году представители ПиС старательно замалчивали эту тему, то в 2023 году этого сделать не удалось. Власти критикуются за то, что при всей многомиллиардной поддержке Украины они так и не смогли добиться от Киева официальных извинений за украинские преступления на Волыни.

Кроме того, несмотря на усилия Дуды, всё более очевидным становится негативный электоральный тренд в отношении к украинцам. Немалую роль в этом сыграла политика Варшавы, предоставившая мигрантам значительные преференции. Лидирующую роль в этом играет коалиция «Конфедерация свободы и независимости» Януша Корвина-Микке и Гжегожа Брауна, за последние год поднявшаяся в опросах на третье место с 12% голосов.