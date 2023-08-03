Повышая ставки: как поссорились Киев и Варшава

Градус разногласий между Польшей и Украиной вырос до уровня официальных обвинений со стороны министерств. Теперь в дополнение к историческим противоречиям добавилась усталость от растущих требований Киева к Западу в целом и к Варшаве в частности. В России считают, что это только начало нового витка конфликта. Как изменилось отношение к украинскому кризису в Польше и чем нынешняя эскалация может обернуться для Зеленского — в материале «Известий».

Почему Польша и Украина вызвали послов

Всё началось с реплики польского министра Марчина Пшидача. В эфире телеканала TVP он упрекнул Киев в неблагодарности и призвал ценить помощь и поддержку, которая уже была оказана поляками соседям. Реплика появилась на фоне приостановки экспорта украинского зерна ЕС. В ответ Киев вызвал польского посла в МИД, заявив, что упреки неприемлемы и не соответствуют действительности.

Вслед за этим уже украинский посол был вызван в МИД Польши для разъяснений, а в самом министерстве заявили об ухудшении отношений с Киевом.

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Демонстративные поступки дипмиссий сопровождались живой дискуссией в соцсетях, а эксперты обеих стран всерьез обсуждали степень благодарности Украины.

Ситуацию усугубил еще и тот факт, что она разразилась в день, когда в Польше вспоминают жертв Варшавского восстания против нацистской Германии — а нацистские настроения на территории современной Украины стали общим местом.

Какую помощь предоставила Польша Украине

После начала российской спецоперации Польша приняла больше всего украинских беженцев. По данным ООН на декабрь 2022 года, из почти 8 млн беженцев, хлынувших в республику, около 2 млн человек остались в Польше, а остальные устремились в другие страны ЕС или спустя время вернулись домой.

В апреле 2023 года президент страны Анджей Дуда подсчитал, что общий объем военной помощи Варшавы Киеву достиг €3 млрд — это пятая часть оборонного бюджета Польши в 2022 году и больше 1% ВВП.

«Мы помогаем только настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Исторические противоречия Польши

Нынешние разногласия — лишь верхушка айсберга неразрешенных исторических и геополитических противоречий двух стран.

Наиболее громкое среди них звучат споры о Волынской резне 1943 года. Месяц назад, накануне годовщины трагедии, Варшава вновь потребовала у Киева взять на себя ответственность и извиниться за события 80-летней давности. Однако, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, добиться этого пока так и не удалось.

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В рамках свежего конфликта официальный Киев извиняться также не стал. Президент Украины Владимир Зеленский, спустя несколько часов после обмена дипломатическими упреками, ограничился признанием, что «Украина ценит историческую поддержку Польши» и заявил, что Украина «ведет борьбу в интересах всего свободного мира».

Кроме того, недвусмысленна, хотя и осторожна польская политика в отношении своих «исторических территорий». Варшава, ранее интегрировавшая украинцев в свою экономику исключительно на правах неквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, сегодня активно участвует в релокации целых предприятий. А принятый (с подачи Варшавы) Верховной радой закон год назад фактически уравнял в правах поляков и украинцев и нейтрализовал границу.

Польша никогда не откажется от претензий на эти территории, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский. «В свое время газета Rzeczpospolita, де-факто официальный орган правительства, писала, что противостоять России Польша сможет только в альянсе с Украиной. Поэтому попытки присоединить западные регионы Украины рано или поздно будут предприняты», — добавил он.

Противоречия в отношениях между Польшей и Украиной в будущем будут расти, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Сами поляки имеют много претензий к Украине. Разные исторические события, которые мы хорошо помним, наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений», — пояснил он в рамках форума «Территория смыслов». Ситуация вокруг украинского конфликта только добавит сторонам противоречий.

Россия, по словам Дмитрия Пескова, будет наблюдать за этим, поскольку Киев «стоит в центре всего русофобского движения», а Варшава также не отличается особым дружелюбием к РФ.

Как меняется риторика про украинский кризис в Польше

Если в 2022 году польские СМИ практически единогласно выступали в поддержку режима Зеленского, то к лету 2023 года энтузиазм угас. Так, в передовице Mysl Polska от 2 августа известный колумнист Адам Смех призывает немедленно прекратить активную поддержку Украины в конфликте и заставить Киев отказаться от культа Бандеры.

А глава варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш на страницах Onet подчеркивает, что реакция Киева на любую критику со стороны Польши выглядит если не явно неуместной, то, по меньшей мере, непропорциональной. Он призывает Варшаву действовать с соседом жестче.

Фото: REUTERS/Artur Widak

Киев в с начала конфликта взял на вооружение принцип «брать без обязательств», заявляет на страницах Do Rzeczy Лукаш Важеха. По его словам, помощь не только охотно принималась, она буквально вымогалась у всех, кто мог ее оказать.

Тем временем количество поляков, которые де-факто поддерживают Россию, постепенно растет. На фоне этого зреет еще один конфликт, который в любой момент может разгореться с новой силой: поставки украинского зерна в ЕС, обваливающие местные рынки.

Неочевидно и будущее украинского лидера Владимира Зеленского. Так, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.