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Посол Польши вызван в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Посла Варшавы в Киеве Бартоша Цихоцкого во вторник, 1 августа, вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили украинские СМИ, Пшидач в интервью польским журналистам заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы», — говорится в сообщении.

В украинском МИДе также выразили убежденность, что «украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности», а также добавили, что «политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений» народов двух стран.

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Ранее, 20 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования украинского президента Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену. Газета добавила, что Североатлантический альянс тоже недоволен президентом Украины, его непрекращающимися требованиями к большему количеству оружия и боеприпасов, истребителей, ракет и денег.

Бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в публикации для The Hill 22 июля высказывал подобное мнение. В частности, он заявил, что растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижают мотивацию в вопросе поддержки страны. Он подчеркнул, что еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение президента Украины.

Об ухудшениях отношений между Украиной и Западом говорят в самой стране. 21 июля бывший советник экс-главы государства Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин отметил, что поведение Зеленского на международной арене становится всё более неконтролируемым.

13 июля экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News назвал лишним и нездоровым сарказм Зеленского. Ранее украинский президент заявил британскому министру Бену Уоллесу, рекомендовавшему Киеву поблагодарить Лондон за помощь, что каждое утро будет просыпаться и звонить ему со словами благодарности.

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